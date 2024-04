Monza-Napoli, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Monza-Napoli è una partita della trentunesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming.

La batosta rimediata al rientro dalla sosta contro l’Atalanta ha forse estromesso definitivamente il Napoli dalla corsa alla Champions League. Un 3-0 senza alcuna possibilità di appello per gli azzurri, che ancora una volta hanno palesato limiti difensivi: non a caso la porta dei campioni d’Italia in carica non rimane inviolata dal pareggio a reti bianche con la Lazio dello scorso 28 gennaio, quando in panchina sedeva ancora Mazzarri.

Il traghettatore Calzona sta facendo il possibile ma la sensazione è che per “guarire” questo Napoli servirà del tempo. E potrebbe non bastare neppure la “rivoluzione” che ha in mente il patron De Laurentiis, finito sul banco degli imputati per via delle scelte riguardo agli allenatori. Le prime uscite con l’ex vice di Sarri e Spalletti, in ogni caso, avevano fatto ben sperare: tuttavia, dal successo con la Juventus (2-1) i partenopei non hanno più vinto, collezionando due pareggi e due sconfitte tra campionato e Champions League (quella con il Barcellona è costata l’eliminazione dalla coppa). Il rischio, una volta scivolati a -12 dal Bologna quarto, è di restare fuori anche dalle competizioni minori (Europa e Conference League), visto che dopo l’ultima giornata è avvenuto il sorpasso della Lazio ed il Torino nono si è portato a -2. Non è lontano dal Napoli neppure il Monza di Raffaele Palladino. I brianzoli, undicesimi, hanno soltanto tre punti in meno e non è un azzardo se definiamo la sfida del Brianteo una sorta di scontro diretto. Biancorossi reduci dalla sconfitta per 1-0 contro il Torino, un passo indietro per una squadra che veniva da due vittorie di fila con Genoa e Cagliari.

Monza-Napoli: le ultime notizie sulle formazioni

Palladino ha ormai sdoganato la difesa a quattro: Birindelli e Carboni sugli esterni e Pablo Marì e Izzo centrali. In mediana toccherà a Bondo prendere il posto dello squalificato Pessina, mentre davanti Maldini e Djuric sembrano in vantaggio rispettivamente su Mota Carvalho e Colombo, pronti a dar manforte dalla panchina.

Il dubbio principale di Calzona riguarda la presenza di Kvaratskhelia, tornato infortunato dalla nazionale. Non è certo il suo impiego a Monza e verrà rischiato solo se riuscirà a recuperare completamente. Verso la conferma di Traoré a centrocampo con Anguissa e Lobotka. L’ex Sassuolo è insidiato da Zielinski e Lindstrom.

Come vedere Monza-Napoli in diretta tv e in streaming

Monza-Napoli, in programma domenica alle 15:00 all’U-Power Stadium di Monza, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Il Monza ha evitato la sconfitta negli ultimi due confronti con il Napoli e la costante, nei tre precedenti in A tra le due squadre, è che una delle due non ha segnato. Un trend che potrebbe essere invertito, alla luce dei problemi difensivi degli azzurri. I padroni di casa, sempre ostici davanti al loro pubblico, dovrebbero riuscire a realizzare almeno un gol e non sarebbe una sorpresa se evitassero pure la sconfitta.

Le probabili formazioni di Monza-Napoli

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Pablo Marì, A. Carboni; Gagliardini, Bondo; Colpani, V. Carboni, Maldini; Djuric.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Raspadori.

Il Monza riuscirà ad evitare la sconfitta? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 1-1