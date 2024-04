10eLotto, Campania protagonista: piovono soldi

10eLotto, in uno degli ultimi concorsi di questo gioco è la Campania a diventare protagonista. Continuano a piovere soldi per i cittadini di questa regione

Nel corso di questi mesi del 2024 non è la prima volta che vi raccontiamo di vincite che sono state centrate in una sola regione. Di solito in Lombardia, nel Lazio, ma anche in Campania. Ogni tanto spunta qualche altra, come la Puglia ultimamente, ma sono i tre pezzi di terra che abbiamo citato prima che si prendono in maniera clamorosa la scena.

Non solo al 10eLotto – sotto poi vi andiamo a rivelare i dettagli dell’ultima vincita – ma anche al Lotto. Sì, proprio così: non passano giorni, al massimo qualche settimana, che la Campania non riesca a fare una raccolta clamorosa di premi che permettono alla stessa di candidarsi con prepotenza, facendo poi i conteggi alla fine dell’anno, ad essere la regione più fortunata di questo 2024. Insomma, si lotta, si sgomita, si cerca di prendersi tutto quello che è possibile. E anche in questo caso dalle parti di Caserta, e non solo, ci sono riusciti. La storia, come al solito, è raccontata da Agimeg.it.

10eLotto, ecco il doppio colpo

La scena, infatti, in questo articolo, se la prende la provincia di Caserta. A Capua, con il gioco legato al Lotto (ma che si può giocare anche in modalità frequente con un’estrazione ogni cinque minuti), un fortunato giocatore o una fortunata giocatrice, non sappiamo il sesso ma poco importa, è riuscito/a a centrare una vincita di 20mila euro. Non si conoscono altri dettagli, ma leggendo quello che è sempre successo nel corso delle passate estrazioni con annesse vincite, crediamo che l’importo investito sia stato davvero minimo.

L’altra vittoria, anch’essa bella importante che qualche sfizio te lo fa decisamente togliere, è stata invece centrata nel comune di Vibonati, centro in provincia di Salerno. In questo caso chi ha giocato la schedina si è dovuto “accontentare” solamente di 10mila euro. Siamo convinti che se ne farà una ragione.