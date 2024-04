Verona-Genoa, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Verona-Genoa è una partita della trentunesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming.

Sono 8, al momento, i punti che separano Verona e Genoa in classifica. Otto punti che fanno la differenza, dal momento che mentre gli scaligeri sono ancora impelagati in zona retrocessione, ai rossoblù manca una manciata di punti per ottenere la salvezza matematica ed essere sicuri di giocare in A anche l’anno prossimo.

In questa sfida avrà di sicuro qualche motivazione in più la squadra di Marco Baroni, capace di restare a galla nonostante le turbolenze dello scorso gennaio che hanno riguardato la società, costretta a cedere praticamente mezza rosa. Il tecnico gialloblù però non si è perso d’animo, riuscendo in poco tempo ad integrare i nuovi arrivi ed a valorizzare chi è rimasto grazie ad un sistema di gioco collaudato. Il Verona viene dal pareggio esterno di Cagliari (1-1), il terzo risultato positivo nelle ultime quattro giornate ma la distanza dal terzultimo posto è ancora minima, di soli due punti. Due pareggi di fila invece per gli uomini di Alberto Gilardino, che dopo il punto ottenuto allo Stadium con la Juventus (0-0) hanno impattato pure col Frosinone (1-1). Da febbraio in poi i liguri hanno avuto la meglio esclusivamente sull’Udinese a Marassi.

Verona-Genoa: le ultime notizie sulle formazioni

Baroni in difesa deve rinunciare a Magnani, squalificato dopo il cartellino giallo ricevuto a Cagliari. Toccherà a Coppola prendere il suo posto accanto a Dawidowicz. Davanti Noslin è in vantaggio su Swiderski e Bonazzoli: quest’ultimo insidia pure Lazovic sull’out sinistro.

Dall’altro lato, Gilardino deve fare a meno di Retegui, infortunato oltre che squalificato. Lo sostituirà Ekuban: anche Vitinha, infatti, non è al meglio. Indisponibile pure Malinovskyi, che dovrà stare fermo un mese.

Come vedere Verona-Genoa in diretta tv e in streaming

La sfida tra Verona e Genoa, in programma domenica alle 18:00 allo stadio “Bentegodi” di Verona, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Nel 2024 il Verona davanti al proprio pubblico ha perso solo contro il Milan e dovrebbe riuscire ad evitare la sconfitta contro un Genoa già quasi salvo e che non ha l’assillo dei tre punti. Il numero dei gol complessivi sarà verosimilmente inferiore a quattro, scontrandosi due squadre che solitamente non segnano tanti gol.

Le probabili formazioni di Verona-Genoa

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Dawidowicz, Cabal; Duda, Serdar; Suslov, Folorunsho, Lazovic; Noslin.

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Spence, Strootman, Badelj, Frendrup, Messias; Gudmundsson, Ekuban.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0