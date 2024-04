Cagliari-Atalanta, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Cagliari-Atalanta è una partita della trentunesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming.

L’ultima settimana l’Atalanta l’ha trascorsa sulle montagne russe. Sabato scorso il rotondo successo ottenuto a Napoli nello scontro diretto per l’Europa con gli azzurri, strapazzati 3-0 (Miranchuk, Scamacca e Koopmeiners) e forse estromessi definitivamente dalla lotta per la Champions League.

Mercoledì invece la brutta prestazione di Firenze nella semifinale d’andata di Coppa Italia, persa 1-0 (decisivo l’eurogol del viola Mandragora): sconfitta che non pregiudica la qualificazione ma che costringerà la Dea ad una non semplice rimonta nella gara di ritorno a Bergamo. Nerazzurri a due facce, dunque, e probabilmente condizionati dal doppio impegno. In campionato però non sono ammesse ulteriori frenate se l’obiettivo è rientrare tra le prime quattro/cinque a fine stagione per tornare a giocare la coppa dalle grandi orecchie. Con una partita da recuperare l’Atalanta è momentaneamente sesta a -2 dalla Roma quinta e a -7 dal Bologna quarto. La squadra di Gian Piero Gasperini ora deve approfittare dell’assist del calendario – da qui a maggio giocherà un solo scontro diretto, quello con la Roma – per recuperare terreno nei confronti di chi sta davanti.

Prima dell’affascinante doppia sfida di Europa League con il Liverpool – giovedì prossimo l’andata ad Anfield – gli orobici si recheranno in Sardegna per affrontare il Cagliari di Claudio Ranieri, ancora pienamemte coinvolto in un’incertissima lotta per non retrocedere. I rossoblù vengono dal pareggio casalingo con il Verona (1-1): un gol del centrocampista Sulemana nel finale di gara ha evitato una sconfitta dolorosa. Sempre due i punti di vantaggio dei sardi sulla terzultima: per conquistare la salvezza bisognerà ancora sudare.

Cagliari-Atalanta: le ultime notizie sulle formazioni

Ranieri confida nel pieno recupero di Gaetano, giocatore arrivato dal Napoli nel mercato di gennaio e che è diventato subito imprescindibile per il tecnico romano. Se guarirà in tempo dovrebbe giocare l’ex azzurro sulla trequarti, dietro all’unica punta Lapadula: ai loro lati altri due pilastri come Nandez e Luvumbo. In mezzo conferma per Sulemana dopo il gol realizzato contro il Verona.

Dall’altro lato, Gasperini deve rinunciare ancora al belga De Ketelaere: la sua assenza sta iniziando a pesare e la speranza dell’allenatore nerazzurri è che recuperi per il Liverpool. In infermeria c’è finito anche Scalvini, assente almeno per un mese. Miranchuk è in ballottaggio con Loookman, duello pure tra Holm e Zappacosta.

Come vedere Cagliari-Atalanta in diretta tv e in streaming

Cagliari-Atalanta, in programma domenica alle 18:00 all’Unipol Domus di Cagliari, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Non è mai una passeggiata affrontare il Cagliari all’Unipol Domus, sopratutto in un momento in cui i rossoblù hanno un disperato bisogno di punti per allontanarsi dalla zona rossa. Per l’Atalanta non si profila un pomeriggio semplice ma alla fine la maggiore qualità dei bergamaschi, vincenti 5 volte su 6 negli ultimi confronti con i sardi, farà la differenza in una match da almeno un gol per parte.

Le probabili formazioni di Cagliari-Atalanta

CAGLIARI (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Augello; Sulemana, Makoumbou; Nandez, Gaetano, Luvumbo; Lapadula.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Ruggeri; Lookman, Koopmeiners; Scamacca.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2