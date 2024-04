Manchester United-Liverpool, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Manchester United-Liverpool è una partita della trentaduesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 16:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Nel turno infrasettimanale il Liverpool è tornato immediatamente in testa alla classifica della Premier League. I Reds, scesi in campo giovedì contro il fanalino di coda Sheffield United – travolto senza problemi 3-1 nel fortino di Anfield Road – erano già a conoscenza del risultato delle dirette concorrenti (Arsenal e Manchester City), entrambe vittoriose rispettivamente su Luton Town e Aston Villa.

Anche in questo turno di campionato la squadra di Jurgen Klopp giocherà dopo le rivali ma stavolta non avrà di fronte un avversario “morbido”. Nella speranza che almeno una tra Gunners e Cityzens rallenti (improbabile), il Liverpool andrà a caccia dei tre punti ad Old Trafford, in quella che è a tutti gli effetti la “classica” del calcio inglese contro il decadente Manchester United. I Red Devils sono reduci dalla serataccia di Stamford Bridge, in cui hanno subito una clamorosa rimonta da parte del Chelsea (4-3), maturata nei minuti di recupero. Gli uomini di Erik ten Hag erano riusciti a ribaltare i Blues, in vantaggio di due gol nel primo tempo, ma proprio sul più bello hanno dovuto fare i conti con le solite amnesie difensiva e sono crollati. In classifica hanno mantenuto il sesto posto ma Tottenham e Aston Villa sono sempre più lontane (+9 e +11). Ergo, le speranze di giocare la Champions League nella prossima stagione si riducono settimana dopo settimana. Lo United, nel frattempo, farebbe bene a guardarsi le spalle da West Ham, Newcastle e Brighton, che in questo fine settimana potrebbero avvicinarsi.

Tante le assenze, sia da una parte che dall’altra. Ten Hag deve fare a meno di Varane, Evans e Casemiro, tutti e tre infortunati dopo il match di Londra. Indisponibili anche Shaw, Lisandro Martinez e Martial. Nel Liverpool mancheranno all’appello Alexander-Arnold, Alisson, Diogo Jota, Matip, Thiago e Bajcetic.

Come vedere Manchester United-Liverpool in diretta tv e in streaming

La sfida tra Manchester United e Liverpool è in programma domenica alle 16:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 4K (canale 213). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Manchester United e Liverpool si ritrovano di fronte dopo tre settimane dalla rocambolesca sfida di FA Cup, in cui ad avere la meglio furono i Red Devils, che la spuntarono 4-3 grazie ad un gol di Diallo al 120′, poco prima dei calci di rigore. Stavolta la posta in palio, per i Reds, è ben più alta e secondo noi non dovrebbero sbagliare, approffittando di uno United costantemente in difficoltà in fase di non possesso palla. Si profila un altro match prolifico, da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Manchester United-Liverpool

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Wan-Bissaka, Maguire, Kambwala, Dalot; McTominay, Mainoo; Antony, Bruno Fernandes, Garnacho; Hojlund.

LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher; Bradley, Konaté, van Dijk, Robertson; Mac Allister, Endo, Szoboszlai; Salah, Darwon Nunez, Luis Diaz.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3