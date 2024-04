Formula Uno, GP del Giappone: tv, streaming, pronostico

Formula Uno, si corre in Giappone il quarto appuntamento del Mondiale. La prima fila è tutta della Red Bull. Male le due Ferrari nelle qualifiche

Se in Australia è stato solo un incidente di percorso lo dirà la gara. Di certo, Max Verstappen, nelle qualifiche del Gran Premio del Giappone, ha fatto capire che vuole riprendersi tutto con gli interessi dopo aver interrotto solamente dopo 4 giri la prestazione di due settimane fa. Il campione del Mondo con la sua Red Bull ha fatto un giro pazzesco e partirà davanti a tutti. Prevedibile.

Non era del tutto prevedibile, invece, il secondo posto di Perez: una prima fila composta dai compagni di squadre quindi che si aiuteranno pure per arrivare in fondo al Gran Premio in parata. Male le Ferrari, molto male: Sainz quarto alle spalle di uno scatenato Lando Norris, Leclerc ottavo, dietro ad Hamilton. Il monegasco nel suo tentativo, nel secondo settore aveva fatto il miglior tempo, ma poi nel terzo ha perso clamorosamente chiudendo in maniera indecorosa il suo sabato giapponese. La Ferrari, in ogni caso, nelle simulazioni ha dimostrato di avere un ottimo passo gara, ma per rientrare serve un’impresa. E forse questa la potrebbe fare di nuovo Sainz.

Stando a quanto abbiamo visto nelle qualifiche, comunque, non possiamo avere dubbi su chi sia il favorito e su chi, salvo intoppi imprevedibile, si prenderà la vittoria.

Formula Uno, dove vedere il Gp del Giappone

La quarta gara del Mondiale di Formula Uno è in programma domenica 7 aprile. Lo spegnimento dei semafori rossi è previsto alle 07:00, quindi sveglia molto presto. La gara si potrà vedere in diretta esclusiva su Sky Sport, al canale dedicato Sky Sport Formula Uno. In streaming la gara si potrà seguire attraverso l’applicazione Sky Go oppure tramite il servizio di streaming, appunto, NOW TV. In differita, in chiaro, a partire dalle 14:00, il Gran Premio sarà tramesso sul canale TV8, al tasto 8 del telecomando.

Il pronostico

Max Verstappen ha il dente avvelenato. E cercherà in tutti i modi di prendersi una vittoria importante per il suo Mondiale. Partirà dalla prima posizione il campione del Mondo in carica, con al suo fianco Perez. Quindi tutto sembra in discesa. Sainz comunque si gioca il podio con Norris, e come detto prima, vedendo il passo gara della Ferrari, potrebbe riuscirci.