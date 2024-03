Napoli-Atalanta, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Napoli-Atalanta è una partita della trentesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 12:30: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming.

Riparte con il botto la Serie A. Riparte con uno scontro diretto per un piazzamento in Champions League tra i campioni in carica del Napoli, rientrati in corsa per l’Europa che conta grazie alla “cura Calzona“, e l’Atalanta.

Gli azzurri non hanno ancora perso in campionato da quando in panchina siede l’ex vice allenatore di Sarri e Spalletti, nonché attuale commissario tecnico della Slovacchia – nelle ultime due settimane ha seguito gli allenamenti del Napoli attraverso alcuni video registrati da un drone – e l’unica sconfitta resta quella con il Barcellona nel ritorno degli ottavi di Champions League, costata l’eliminazione. Prima della sosta il Napoli era riuscito ad evitare la sconfitta a San Siro contro l’Inter (1-1), con Juan Jesus che nel finale ha riacciuffato i nerazzurri, apparsi meno famelici del solito. Osimhen e compagni sono settimi, a -6 da quel quinto posto che a fine stagione potrebbe valere un posto nella coppa dalle grandi orecchie. Ha 2 punti in più la Dea, che però rispetto al Napoli ha una gara in meno a causa del rinvio della partita con la Fiorentina. La squadra di Gian Piero Gasperini resta comunque in corsa su tre fronti (Europa League e Coppa Italia) e non conosce sconfitta da tre partite (due pareggi e una vittoria).

Napoli-Atalanta: le ultime notizie sulle formazioni

Kvaratskhelia è tornato infortunato dagli impegni con la sua nazionale, la Georgia, che ha conquistato per la prima volta nella sua storia la qualificazione agli Europei. Il georgiano è alle prese con una contrattura e difficilmente riuscirà a scendere in campo: al suo posto Raspadori. Ritorna Osimhen al centro dell’attacco, a sinistra in difesa invece solito ballottaggio tra Mario Rui e Olivera.

Dall’altro lato, Gasperini dovrà fare a meno di De Ketelaere, infortunatosi con il suo Belgio, mentre può farcela Koopmeiners, un altro che ha avuto problemi fisici in nazionale. Se l’olandese dovesse dare forfait al suo posto giocherà Miranchuk.

Come vedere Napoli-Atalanta in diretta tv e in streaming

Napoli-Atalanta, in programma sabato alle 12:30 allo stadio “Maradona” di Napoli, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Il Napoli con Calzona ha ritrovato un’identità che sembrava perduta ma i problemi non sono del tutto svaniti. Nella nuova gestione, ad esempio, gli azzurri non hanno mai tenuto la porta inviolata e l’ultimo clean sheet risale a gennaio, quando in panchina c’era ancora Mazzarri. Trend che i partenopei difficilmente invertiranno contro un’Atalanta che potrebbe aver beneficiato della sosta per ricaricare le batterie: la Dea con ogni probabilità riuscirà a segnare almeno un gol in una gara che si preannuncia equilibrata. Il Napoli, che negli ultimi quattro precedenti ha sempre battuto l’Atalanta, dovrebbe quantomeno evitare la sconfitta.

Le probabili formazioni di Napoli-Atalanta

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Raspadori.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, de Roon, Ederson, Ruggeri; Lookman, Koopmeiners; Scamacca.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1