Genoa-Frosinone, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Genoa-Frosinone è una partita valida per la trentesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming.

Qualche mese fa sembravano avviate entrambe verso una salvezza tranquilla, ora invece è solo il Genoa che si appresta a vivere questo finale di stagione senza patemi, con la serenità di chi sa di essere ormai a pochi centimetri dal traguardo. Non si può dire lo stesso del Frosinone. Da dicembre i ciociari sono crollati, racimolando a malapena 5 punti nelle ultime tredici giornate e scivolando al terzultimo posto in classifica.

Crisi senza fine per la squadra di Eusebio Di Francesco, arresasi anche alla Lazio (2-3) prima della sosta per gli impegni delle nazionali e battuta per la sesta volta in sette partite: dal mese di febbraio l’unico punto i giallazzurri l’hanno raccolto nello scontro diretto con il Lecce (1-1). Il Frosinone paga la scarsa solidita di una difesa che nel giro di pochi mesi è diventata la peggiore della Serie A con ben 60 gol subiti, peggio della Salernitana fanalino di coda. Non bastano le magie di Matias Soulé – già 10 gol e svariati assist per il talentino argentino arrivato in prestito dalla Juventus – per risollevare le sorti dei laziali, disastrosi soprattutto in trasferta. Nessuna vittoria e solo tre i punti collezionati fuori casa (peggio ha fatto solo il Granada nella Liga). Frosinone che adesso tenterà di approfittare della possibile “pancia piena” di un Genoa che, da qui a maggio, potrebbe avere difficoltà a trovare grandi motivazioni.

I rossoblù hanno la salvezza in tasca ma sono troppo lontani dall’Europa. Così si spiega il fisiologico calo del Grifone, che negli ultimi due mesi ha avuto la meglio solo sull’Udinese. Due settimane fa, tuttavia, la squadra di Alberto Gilardino si è tolta la soddisfazione di fermare per la seconda volta in stagione la Juventus (0-0), uscendo imbattuta dallo Stadium.

Genoa-Frosinone: le ultime notizie sulle formazioni

Gilardino recupera Bani in difesa e non preoccupano neppure le condizioni di Vasquez, tornato acciaccato dal ritiro della sua nazionale. L’unico dubbio del tecnico rossoblù è a sinistra, dove Sabelli contende una maglia a Spence, l’inglese arrivato a gennaio dal Tottenham nell’affare Dragusin. In dubbio Vitinha.

La sosta è stata un toccasana per Di Francesco, che ha recuperato diversi giocatori tra cui Bonifazi. In attacco con Soulé e Cheddira ci sarà Gelli, mentre a centrocampo saranno confermati Barrenechea, Mazzitelli e Brescianini. Indisponibili Harroui, Marchizza e Oyono.

Come vedere Genoa-Frosinone in diretta tv e in streaming

Genoa-Frosinone, in programma sabato alle 15:00 allo stadio “Ferraris” di Genova, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Copione prevedibile quello della gara di Marassi, con il Frosinone che dovrà giocoforza sbilanciarsi per tentare di uscire dal “Ferraris” con i tre punti ma che, al tempo stesso, farà verosimilmente molta fatica a tenere la porta inviolata. Il Genoa, oltre ad essere una squadra molto solida, in attacco può contare sulla coppia Retegui-Gudmundsson, grandi protagonisti con le rispettive nazionali (l’islandese ha segnato 4 gol). I rossoblù dovrebbero dunque evitare la sconfitta in un match da almeno una rete per parte.

Le probabili formazioni di Genoa-Frosinone

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Frendrup, Messias, Badelj, Malinovskyi, Spence; Gudmundsson, Retegui.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Zortea, Okoli, Romagnoli, Valeri; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé, Cheddira, Gelli.

Il Frosinone riuscirà ad evitare la sconfitta? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 2-1