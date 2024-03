Juventus-Genoa, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Juventus-Genoa è una partita della ventinovesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

La qualificazione al prossimo Mondiale per Club, diventata ufficiale dopo il naufragio del Napoli in Champions League contro il Barcellona, è stata forse l’unica buona notizia nell’ultimo mese e mezzo per una Juventus che in campo continua a stentare.

I bianconeri una settimana fa hanno mancato l’appuntamento con i tre punti anche contro l’Atalanta: la difesa si è riscoperta nuovamente fragile – l’ultimo clean sheet risale allo scorso gennaio – e la Dea, dopo essere stata ribaltata dai gol di Cambiaso e Milik ha trovato la rete del definitivo 2-2 con l’olandese Koopmeiners, da un po’ di tempo oggetto del desiderio del club bianconero. I continui rallentamenti, nel frattempo, hanno permesso al Milan di effettuare il sorpasso in classifica: la Signora ora è terza e dovrebbe iniziare a guardarsi le spalle, anche se la qualificazione alla Champions League non sembra essere in discussione. Chi lo è, invece, è Massimiliano Allegri, il cui futuro a Torino è appeso a un filo. Prima della delicata doppia sfida contro la Lazio, tra campionato e semifinale d’andata di Coppa Italia, i bianconeri se la vedranno con il Genoa, una delle poche squadre a fermare Danilo e compagni nello strepitoso girone d’andata.

I rossoblù, guidati da Alberto Gilardino, hanno la salvezza in tasca ma vogliono arrivare in fretta alla fatidica quota della tranquillità, i 40 punti, regalandosi così un finale di stagione senza patemi. I liguri, tuttavia, da febbraio in poi hanno avuto la meglio solo sull’Udinese ed hanno perso entrambe le ultime due gare con Inter e Monza. Dolorosa quella con i brianzoli (2-3), con il gol di Maldini a dieci minuti dalla fine che ha vanificato la doppia rimonta degli uomini di Gilardino targata Gudmundsson-Vitinha.

Juventus-Genoa: le ultime notizie sulle formazioni

Dopo aver saltato le ultime partite è pronto al rientro Rabiot, la cui assenza si è avvertita eccome tra Napoli e Atalanta. Il francese dovrebbe sistemarsi di fianco a Locatelli a centrocampo, dall’altro lato invece ci sarà McKennie. Sull’out destro Allegri preferirà Iling Junior a Kostic, mentre in attacco si rivedrà all’opera Vlahovic, che contro la Dea ha scontato la squalifica: si ricompone la coppia con Chiesa.

Gilardino confermerà il 3-5-2: Spence e Messias sulle fasce e Badelj in mezzo tra Malinovskyi e Frendrup. Solo panchina per l’olandese Strootman, in svantaggio nel duello con l’ucraino. Squalificato Sabelli ma in difesa rientra Vasquez.

Come vedere Juventus-Genoa in diretta tv e in streaming

Juventus-Genoa è in programma domenica alle 12:30 all’Allianz Stadium di Frosinone e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Juventus-Genoa anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

La Juventus è imbattuta da diciannove gare casalinghe consecutive con il Genoa ma è vero anche che i liguri non hanno perso negli ultimi due precedenti, compreso il match d’andata. Stavolta si può dare fiducia alla squadra di Allegri, desiderosa di tornare a vincere. Il Genoa lontano da Marassi è meno insidioso ed il fatto di aver ormai raggiunto la salvezza non aiuta a livello motivazionale. Tuttavia, è assai probabile che gli uomini di Gilardino segnino almeno una rete allo Stadium, approfittando delle incertezze difensive dei bianconeri.

Le probabili formazioni di Juventus-Genoa

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Iling Jr.; Chiesa, Vlahovic.

GENOA (3-5-1-1): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Spence, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Messias; Gudmundsson; Retegui.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1