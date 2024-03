Genoa-Monza, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Genoa-Monza è una partita valida per la ventottesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Genoa e Monza frequentano entrambe la cosiddetta “terra di mezzo” della classifica di Serie A: non sono in lotta per le coppe europee ma non rischiano neppure di essere coinvolte nella bagarre retrocessione. Trentasei punti per i brianzoli, trentatré per i liguri e da qui a fine stagione la sfida più grande sarà quella di trovare nuovi stimoli, dal momento che la salvezza è già praticamente in tasca.

Gli uomini di Alberto Gilardino sono tornati a perdere dopo il pareggio con il Napoli e la vittoria con l’Udinese ma contro la schiacciasassi Inter, lunedì scorso, non hanno affatto demeritato: degna di nota soprattutto la reazione dei rossoblù nella ripresa, che ha portato al gol del 2-1 di Vasquez – i nerazzurri non subivano reti da ben 4 partite – ed alla fine, forse, il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Da dimenticare invece la prestazione del Monza, strapazzato dalla scintillante Roma di De Rossi, apparsa molto più affamata rispetto alla squadra di Raffaele Palladino: la pesante sconfitta per 4-1 contro i giallorossi ha interrotto una striscia positiva che iniziava a diventare molto lunga, se consideriamo che i brianzoli non perdevano da fine gennaio.

Genoa-Monza: le ultime notizie sulle formazioni

Nella difesa rossoblù toccherà a Vogliacco prendere il posto dello squalificato Vasquez, confermati invece Bani e De Winter. Gilardino potrebbe cambiare qualcosa a centrocampo, con Malinovskyi che insidia la titolarità dell’ex milanista Messias. Davanti spazio all’ormai rodata coppia Gudmundsson-Retegui.

Palladino da qualche giornata ha abbandonato la difesa a tre: dietro i due esterni saranno di nuovo Birindelli e Andrea Carboni, mentre dopo la squalifica è pronto a rientrare Izzo e chi gli farà posto sarà Caldirola. Potrebbe partire dalla panchina Colpani: sulla trequarti, nel 4-2-3-1, il tecnico gli preferirà Valentin Carboni. In attacco, infine, è ballottagio serrato tra Colombo e Djuric.

Come vedere Genoa-Monza in diretta tv e in streaming

Genoa-Monza è in programma sabato alle 20:45 allo stadio “Ferraris” di Genova e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Genoa-Monza anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Match di difficile lettura tra due squadre che da qui a fine stagione potrebbero non avere obiettivi concreti. Ipotizzabile, in ogni caso, un risultato positivo del Genoa, che davanti al proprio pubblico ha perso solamente tre partite e di solito concede molto poco. Le reti complessive potrebbero essere meno di tre.

Le probabili formazioni di Genoa-Monza

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vogliacco; Sabelli, Messias, Badelj, Frendrup, Martin; Retegui, Gudmundsson.

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Pablo Marì, Carboni A.; Pessina, Gagliardini; Kyriakopoulos, V. Carboni, Mota; Colombo.

In Genoa-Monza le reti complessive saranno meno di tre? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-0