I pronostici di sabato 9 marzo: Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga

I pronostici di sabato 9 marzo: alla vigilia del ritorno delle coppe europee scendono in campo Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga e Ligue 1.

La ventottesima giornata di Serie A prosegue con ben quattro anticipi al sabato, il più atteso è quello che vedrà protagonista la capolista Inter sul campo del Bologna che classifica alla mano non può più nascondere il fatto di essere in piena lotta per la qualificazione alla prossima Champions League.

Il Bologna ha eliminato l’Inter dalla Coppa Italia e proverà un altro sgambetto sperando che la squadra allenata da Simone Inzaghi sia distratta dal prossimo impegno di Champions League contro l’Atletico Madrid: probabile almeno un gol per squadra. I gol non dovrebbero mancare in un’altra importante sfida del sabato, stavolta in zona retrocessione, tra Sassuolo e Frosinone.

Pronostici altre partite

In Premier League l’Arsenal sta volando e non dovrebbe fermarsi contro il Bournemouth, vittoria interna probabile anche per il Bournemouth contro il disastroso Sheffield United.

Facilmente prevedibile la solita pioggia di gol in Bundesliga: riflettori puntati in particolare su Lipsia-Darmstadt e Bayern Monaco-Mainz.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Crystal Palace vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Crystal Palace-Luton Town, Premier League, ore 16:00

Vincenti

• AL Ettifaq (in AL Ettifaq-Abha Club, Saudi Pro League, ore 15:00)

• Bournemouth (in Bournemouth-Sheffield United, Premier League, ore 16:00)

• Arsenal (in Arsenal-Brentford, Premier League, ore 18:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Lipsia-Darmstadt, Bundesliga, ore 15:30

• Bayern Monaco-ainz, Bundesliga, ore 15:30

• Arsenal-Brentford, Premier League, ore 18:30

Le partite da almeno un gol per squadra

• Al-Taawoun-Al-Ahli Jeddah, Saudi Pro League, ore 18:00

• Sassuolo-Frosinone, Serie A, ore 15:00

• Bologna-Inter, Serie A, ore 18:00

Il “clamoroso”

Girona vincente e almeno un gol per squadra (in Girona-Osasuna, Liga, ore 21:00)