Girona-Osasuna, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Dopo la sconfitta sul campo del Maiorca, il Girona è rimasto secondo in classifica nel massimo campionato spagnolo ma adesso il vantaggio sul Barcellona è di solo un punto. L’alchimia non è finita, ovviamente, ma è evidente che qualcosa non stia andando per il verso giusto. Oppure, sarebbe meglio dire, che prima le cose giravano in maniera incredibile e in maniera inaspettata. Adesso la dimensione è tornata quella corretta.

Ma per quanto fatto fino al momento in campionato, sarebbe un peccato per il Girona non riuscire a centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Adesso i punti di vantaggio sul Bilbao, quinto, sono 9. Non tantissimi vedendo le partite che mancano alla fine della stagione. Agli uomini di Michel, è evidente, serve una vittoria per riprendere il cammino. E siccome in casa il Girona ha sempre fatto bene, crediamo che i tre punti contro l’Osasuna possano davvero arrivare.

Anche perché gli ospiti sono sereni in classifica, forti di 36 punti conquistati fino al momento che hanno messo in cassaforte la salvezza. L’Osasuna arriva a questo match dopo 4 risultati utili di fila ed è normale che vorrebbe far continuare la scia. Ma ci appare francamente difficile riuscire nel colpaccio esterno contro una squadra che ha dimostrato fino al momento di avere qualità importanti, non solo tecniche ma anche mentali. Altrimenti non avrebbe questa posizione di classifica. E poi l’occasione è buona perché il Girona potrebbe pure approfittare di qualche passo falso di quelle dietro: sia il Barcellona che l’Atletico saranno impegnate in Champions, quindi il pensiero c’è. E potrebbero lasciare dei punti per strada.

Come vedere Girona-Osasuna in diretta tv e streaming

Il pronostico

In una gara che dovrebbe e potrebbe regalare almeno tre reti complessive, la vittoria del Girona ci sta contro un Osasuna sereno in classifica e che sa benissimo che prima o poi una sconfitta, dopo quattro risultati utili di fila, dovrebbe arrivare.

Le probabili formazioni di Girona-Osasuna

GIRONA (4-2-3-1): Gazzaniga; Couto, Garcia, Juanpe, Gutierrez; Solis, Garcia; Tsygankov, Martin, Savio; Dovbyk.

OSASUNA (4-2-3-1): Herrera; Areso, Garcia, Herrando, Mojica; Moncayola, Torro; Garcia, Oroz, Barja; Budimir.



POSSIBILE RISULTATO: 2-1