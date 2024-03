Manchester United-Liverpool, FA Cup: streaming, probabili formazioni, pronostici

Manchester United-Liverpool è una partita valida per i quarti di finale di FA Cup e si gioca domenica alle 16:30: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

L’accoppiamento che è subito balzato agli occhi dopo il sorteggio dei quarti di finale di FA Cup è ovviamente quello tra Manchester United e Liverpool, i due club più vincenti del calcio inglese e rivali storici. Al momento Red Devils e Reds lottano per obiettivi diversi: i primi sono solo sesti in classifica e lontanissimi dal quinto posto, che a fine stagione potrebbe significare Champions League; i secondi invece sono in piena lotta per il titolo, un’entusiasmante corsa a tre con Arsenal e Manchester City.

Il Liverpool in realtà potrebbe realizzato un clamoroso “poker” se consideriamo che ha già vinto un titolo – la League Cup, battendo in finale il Chelsea – ed è ai quarti di finale di Europa League, dove nel prossimo mese affronterà l’Atalanta. E tra le priorità c’è pure l’FA Cup, trofeo che in Inghilterra ha un valore particolare. Klopp, insomma, può sognare in grande – questa è l’ultima stagione al timone del Liverpool per il tecnico tedesco – e non vuole lasciare nulla d’intentato. Nonostante i numerosi assenti per infortunio i suoi uomini stanno brillando dal punto di vista della condizione atletica (sia titolari che riserve) e l’intensità che mettono in campo e la vera arma in più. Giovedì il Liverpool ha sommerso di gol lo Sparta Praga in Europa League (6-1) dopo che all’andata gliene aveva fatti cinque.

Liverpool, l’emergenza sta per terminare

E nello scontro al vertice con il City, una settimana fa, avrebbe forse meritato qualcosa in più di un pareggio: è finita 1-1 ad Anfield. Il Manchester United invece viene dal successo per 2-0 sull’Everton.

Difficile da decifrare la squadra di Erik ten Hag, troppo incostante. I Red Devils, fuori dalle coppe e con poche possibilità di tornare a lottare per il quarto posto, potrebbero però sfruttare l’FA Cup per “addolcire” una stagione che altrimenti sarebbe fallimentare. Il tecnico danese per la sfifa con il Liverpool ritrova dei giocatori importanti, uno su tutti l’ex atalantino Hojlund: la sua assenza si è avvertita in attacco. Sta per terminare l’emergenza infortuni anche in casa Liverpool: contro lo Sparta Praga hanno accumulato minuti Salah, Nunez, Szoboszlai e Robertson.

Come vedere Manchester United-Liverpool in diretta streaming

Manchester United-Liverpool è in programma domenica alle 16:30. Si potrà vedere in diretta su DAZN, la piattaforma in possesso dei diritti di trasmissione della FA Cup. A partire dal 2024 il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale.

Il pronostico

Curiosamente niente gol nell’unico precedente stagionale, giocato ad Anfield lo scorso dicembre. I Reds però oggi attraversano un incredibile periodo di forma e difficilmente si faranno sorprendere dal Manchester United. Il numero dei gol complessivi, ad Old Trafford, stavolta sarà verosimilmente compreso tra 2 e 4.

Le probabili formazioni di Manchester United-Liverpool

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Dalot, Varane, Maguire, Lindelof; Mainoo, Casemiro; Garnacho, Bruno Fernandes, Rashford; Hojlund.

LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher; Bradley, Gomez, van Dijk, Robertson; Mac Allister, Endo, Szoboszlai; Salah, Darwin Nunez, Luis Diaz.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3