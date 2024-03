Verona-Milan, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Verona-Milan è una partita della ventinovesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming.

È stata una settimana molto intensa per il Milan, tra Europa League e vicissitudini societarie. Ad ogni modo gli uomini di Stefano Pioli non si sono scomposti più di tanto dopo le notizie che in questi giorni hanno riguardato il club – finito nel mirino della Finanza – andando a vincere anche in Repubblica Ceca (3-1 allo Slavia Praga nel ritorno) e conquistando un pass per i quarti di finale dell’Europa League, dove affronteranno la Roma di De Rossi in un derby italiano che promette scintille.

In campionato invece i rossoneri sono reduci da due vittorie consecutive che sono valse il sorpasso alla Juve: ora il Milan ha un punto in più dei bianconeri, scavalcati grazie al successo per 1-0 sull’Empoli a San Siro, firmato Pulisic. Contro i toscani Hernandez e compagni hanno collezionato pure il secondo clean sheet di fila dopo quello di sette giorni prima all’Olimpico con la Lazio (0-1). In Europa, al contrario, è un Milan più prolifico: sono 7 i gol che il Diavolo ha rifilato ai cechi nel giro di una settimana, approfittando del fatto che lo Slavia è rimasto in 10 uomini già nel primo tempo sia all’andata che al ritorno. Prima della sosta per le nazionali, il Milan sarà di scena in quella che in un passato lontano fu la “fatal Verona” contro una squadra che ha scoperto di possedere un’incredibile resilienza. Sono di platino le due vittorie consecutive degli scaligeri – completamente rivoluzionati a gennaio, ricordiamolo – negli scontri diretti con Sassuolo e Lecce, battuti entrambi 1-0. Preziosissimo il gol di Folorunsho in Salento, che ha permesso ai gialloblù di volare a +2 sulla terzultima, il Frosinone.

Verona-Milan: le ultime notizie sulle formazioni

Poche novità nel Verona, con Baroni che rispetto all’utlimo match ritrova Dawidowicz in difesa: di fianco a lui giocherà Magnani, sulle fasce invece Tchatchoua e Cabal. Folorunsho, un vero e proprio fattore nelle ultime partite, agirà a destra sulla trequarti, opposto a Lazovic ed accanto a Suslov. In attacco Noslin è praticamente l’unica opzione vista la squalifica di Henry.

Il dubbio principale di Pioli è Maignan, che si è fatto male in coppa e potrebbe non recuperare. In tal caso lo sostituirà Sportiello. Per il resto, si apprestano a partire dal 1′ Leao e Giroud, così come Florenzi. In mediana è duello tra Reijnders e Adli, con l’olandese leggermente favorito.

Come vedere Verona-Milan in diretta tv e in streaming

Il pronostico

Il Milan ha vinto tutti e 6 gli ultimi precedenti con il Verona e non perde da ben 10 partite contro gli scaligeri. Rossoneri favoriti anche stavolta ma attenzione ad una squadra in fiducia come quella di Baroni, capace di buttare spesso il cuore oltre l’ostacolo: entrambe dovrebbero andare a segno.

Le probabili formazioni di Verona-Milan

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Cabal; Duda, Serdar; Folorunsho, Suslov, Lazovic; Noslin.

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Florenzi, Tomori, Thiaw, Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus Cheek, Leao; Giroud.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2