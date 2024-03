Roma-Sassuolo, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Roma-Sassuolo è una partita della ventinovesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming.

Leggera flessione per la Roma di Daniele De Rossi, costretta ad abbassare un po’ i giri del motore per via dei tanti impegni. A Firenze i giallorossi, apparsi in debito d’ossigeno dopo la goleada rifilata in Europa League al Brighton, se la sono vista brutta: la Fiorentina nel finale ha sbagliato il rigore del possibile 3-1, quello che avrebbe “ammazzato” la partita e nell’ultima azione utile c’ha pensato Llorente a riacciuffare i viola, regalando un punto prezioso – e a quel punto insperato – ai capitolini (2-2).

Nella gara di ritorno col Brighton, in Inghilterra, la squadra di De Rossi si è preoccupata quasi esclusivamente di contenere gli uomini di Roberto De Zerbi, che alla fine hanno avuto la meglio 1-0 – risultato ininfluente ai fini della qualificazione, dal momento che la Roma aveva stravinto 4-0 l’andata – infliggendo il secondo dispiacere all’amico De Rossi da quando siede sulla panchina giallorossa. In attesa dell’entusiasmante doppia sfida con il Milan nei quarti (sarà derby tutto italiano), Pellegrini e compagni devono continuare a fare la corsa sul Bologna quarto ma soprattutto cercare di difendere con le unghie e con i denti il quinto, che a fine stagione probabilmente vorrà dire Champions League. All’Olimpico intanto arriva il Sassuolo, che si è appena aggiudicato uno scontro diretto di fondamentale importanza con il Frosinone (1-0), trafitto da una rete di Thorstvedt. Primo successo di Davide Ballardini sulla panchina neroverde e seconda vittoria degli emiliani nel 2024, che ha messo fine ad una serie di 4 sconfitte consecutive. Non può assolutamente rilassarsi però il Sassuolo, che resta penultimo in classifica e rischia di retrocedere in B per la prima volta nella sua storia.

Roma-Sassuolo: le ultime notizie sulle formazioni

De Rossi senza Kristensen, che non tornerà prima di un mese, e i lungodegenti Smalling, Abraham e Sanches. Rispetto al match di Firenze partirà dal 1′ capitan Pellegrini, con Aouar che tornerà in panchina. Riecco la difesa a quattro: al centro Mancini e N’Dicka, sulle fasce Celik e Angelino.

Due assenze pesanti per Ballardini, che dovrà rinunciare a Doig e Thorstvedt, entrambi squalificati. Non ci sarà ovviamente neppure Berardi, che dopo la lesione al tendine d’Achille ha terminato anzitempo la stagione. In mediana chiede spazio Racic, mentre sull’out sinistro di difesa giocherà Pedersen.

Come vedere Roma-Sassuolo in diretta tv e in streaming

Roma-Sassuolo, in programma domenica alle 18:00 allo stadio Olimpico di Roma, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

L’impronta di Ballardini sul Sassuolo è già visibile: un calcio più verticale e meno incentrato sul possesso e non stupisce che in due partite i neroverdi abbiano incassato solo una rete. Servirà dunque la miglior versione della Roma per avere ragione degli emiliani, che negli ultimi dieci confronti contro i giallorossi hanno perso solamente tre volte. Si può dare fiducia, ad ogni modo, alla squadra di De Rossi, che dovrebbe spuntarla in un match da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Roma-Sassuolo

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka, Angelino; Pellegrini, Paredes, Cristante; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Pedersen; Matheus Henrique, Racic; Defrel, Bajrami, Laurienté; Pinamonti.

In Roma-Sassuolo le reti complessive saranno almeno tre? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 2-1