Atalanta-Fiorentina, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Atalanta-Fiorentina è una partita valida per la ventinovesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming.

Un antipasto di una delle due semifinali di Coppa Italia, a quindici giorni dalla gara d’andata del “Franchi”. La prima delle tre battaglie tra Atalanta e Fiorentina vale “solamente” tre punti, che farebbero parecchio comodo sia alla Dea che alla Viola, attualmente separate da 4 punti in classifica. Davanti ci sono gli uomini di Gian Piero Gasperini, di recente scavalcati sia dal Bologna che dalla Roma.

L’Atalanta oggi è sesta ma ad una sola incollatura da quel quinto posto che, in base all’attuale ranking, a fine stagione potrebbe significare qualificazione alla prossima Champions League. I bergamaschi in settimana sono tornati a vincere mettendo fine ad un digiuno che durava da cinque partite (tre pareggi e due sconfitte). Un successo pesantissimo quello, ottenuto in rimonta, nell’ottavo di ritorno di Europa League con i portoghesi dello Sporting, ribaltati 2-1 al Gewiss Stadium (Lookman, Scamacca) dopo l’1-1 dell’andata. La dea bendata però ha voltato le spalle all’Atalanta in occasione del sorteggio dei quarti, dove affronteranno la favorita numero uno per la vittoria della coppa, il temibilissimo Liverpool di Jurgen Klopp. È andata meglio invece alla Fiorentina, che in Conference League, dopo aver eliminato non senza qualche patema il Maccabi Haifa se la vedrà con i cechi del Viktoria Plzen. La squadra di Vincenzo Italiano in campionato è reduce dal pari beffardo con la Roma (2-2), con i giallorossi che hanno trovato il gol del pareggio definitivo in pieno recupero dopo che, qualche minuto prima, capitan Biraghi aveva sbagliato un calcio di rigore. Per i gigliati, momentaneamente ottavi, potrebbe essere una delle ultime occasioni per rientrare nella corsa Champions.

Atalanta-Fiorentina: le ultime notizie sulle formazioni

Gasperini non deve fare i conti con assenze eccellenti ma potrebbe ruotare diversi giocatori e far rifitare chi in Europa League ha collezionato più minuti. Scamacca e Lookman partiranno dal 1′ come contro lo Sporting e non è da escludere che De Ketelaere inizi di nuovo dalla panchina. A centrocampo è ballottaggio tra Pasalic e ed Ederson, mentre in difesa si rivede Kolasinac.

Un rebus l’undici della Viola: l’unica certezza è l’assenza di Bonaventura, ex del match, che è squalificato. Sulla trequarti agirà Beltran mentre le due ali dovrebbero essere Sottil e Gonzalez. Pronto a rientrare Arthur.

Come vedere Atalanta-Fiorentina in diretta tv e in streaming

La sfida tra Atalanta e Fiorentina, in programma domenica alle 18:00 al Gewiss Stadium di Bergamo, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

La Fiorentina negli ultimi anni è risultata indigesta all’Atalanta, vincendo tre volte su cinque. E dopo tre “under 2,5” di fila, nella gara d’andata è ricomparso il segno “over 2,5”, con la Viola che l’ha spuntata 3-2 al termine di un match che non ha lesinato spettacolo ed emozioni. Dea leggermente favorita ma attenzione alle fatiche di coppa, che potrebbero incidere sulla sfida: ci aspettiamo una partita da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Atalanta-Fiorentina

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, de Roon, Pasalic, Ruggeri; Koopmeiners, Lookman; Scamacca.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Duncan, Arthur; Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1