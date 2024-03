Atalanta-Sporting CP, Europa League: tv, formazioni, pronostici

Atalanta-Sporting CP è una partita valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Una vittoria dell’Atalanta, in trasferta, e due pareggi. E in tutte e tre le occasioni entrambe le squadre sono andate a segno. Gasperini conosce bene lo Sporting CP, una delle migliori formazioni lusitane, ma la Dea ha in casa un’occasione importante per riuscire a strappare il pass per i quarti di finale di Europa League. E non crediamo che se la farà sfuggire.

Sarebbe importante intanto, visto che il gol i bergamaschi lo trovano praticamente sempre durante una partita, riuscire a non prenderne. Ed è uno degli obiettivi questo e crediamo che dopo tre gare nelle quali il gol è stato assicurato, questa volta a trovare la via della rete ci possa riuscire nel corso del match solamente la squadra italiana. L’Atalanta è una squadra in forma, lo sta dimostrando in Serie A dove sogna ancora un piazzamento alla prossima Champions League. E potrebbe anche bastare il quinto posto: la Dea non gioca solo per l’Europa League ma vincendo farebbe prendere alle italiane dei punti che potrebbero poi rivelarsi determinanti per il ranking Uefa. Un doppio obiettivo per Gasperini, che manderà in campo quella che è la migliora formazione possibile.

Nel primo tempo in Portogallo una settimana fa, prima della rete di Scamacca che ha pareggiato i conti, l’Atalanta ha centrato due legni attaccando esternamente la difesa lusitana. Questa è la chiave del match: se i nerazzurri riusciranno ad aprire il gioco, cercando l’ampiezza nella manovra, ci sono buone possibilità di vincere il match e di passare il turno. E crediamo che un tecnico navigato e intelligente come Gasperini questo lo abbia capito, eccome.

Come vedere Atalanta-Sporting CP in diretta tv e in streaming

Atalanta-Sporting CP è in programma giovedì alle 21:00. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 252). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Sarà possibile vedere Roma-Brighton anche su DAZN. La piattaforma streaming ormai da due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

Atalanta favorita che ha un’occasione importante per riuscire a staccare il pass per i quarti di finale. E poi con un sorteggio benevolo – visto che ci sono davvero squadroni – potrebbe anche ritrovarsi a un solo passo dall’ultimo atto di Dublino. Intanto però c’è da staccare il pass. E siamo convinti che la Dea ci riuscirà.

Le probabili formazioni di Atalanta-Sporting CP

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Holm, Ederson, De Roon, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, Scamacca.

SPORTING CP (4-3-3): Israel; Quaresma, Coates, Diomande; Catamo, Hjulmand, Morita, Reis; Trincao, Gyokeres, Goncalves.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0