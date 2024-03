Brighton-Roma, Europa League: tv in chiaro, formazioni, pronostici

Brighton-Roma è una partita valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Il quattro a zero dell’andata è una sentenza. Poche davvero possibilità di ribaltone anche per quello visto all’Olimpico: si sapeva che la Roma fosse superiore al Brighton, ma non in questo modo. Eppure i giallorossi hanno dimostrato di essere avanti agli inglesi di un bel poco. E il finale è stato giusto. Praticamente non c’è stata mai partita.

Gli inglesi hanno pagato a caro prezzo la poco volontà di difendere. Lo hanno fatto con una difesa altissima e per la Roma è stato davvero semplice riuscire a trovare le imbucate giuste. Nel primo e nel secondo gol sono state gravi le responsabilità del pacchetto arretrato di De Zerbi che, però, vuole uscire a testa alta. E il turnover ragionato di Daniele De Rossi potrebbe aiutarlo. Ci sono davvero poche possibilità – per non dire nulla – di un ribaltone. La Roma sta bene ed è in fiducia, nonostante DDR non si fidi del tutto. Però sa bene che può permettersi qualche cambio, ad esempio quello di Dybala che dovrebbe lasciare il posto a Baldanzi. Ci si aspetta un match nel quale il Brighton partirà all’arrembaggio – non conosce mezzi termini la squadra di De Zerbi – e che cercherà di mettere alle corde la Roma che se riuscirà a trovare la giocata con qualità, lì davanti, potrebbe anche chiudere del tutto il discorso. Però la nostra sensazione, a oggi, è che il Brighton possa comunque vincere il match.

Per il passaggio del turno, comunque, non ci sarà storia. Niente. I quarti per i giallorossi sono a un passo e il pass – scusate il gioco di parole – verrà staccato nella notte inglese. Sarà comunque una bella gara. Che regalerà almeno tre reti complessive. Ma per il pronostico andiamo sotto.

Come vedere Brighton-Roma in diretta tv e in streaming

Roma-Brighton è in programma giovedì alle 21:00. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 252). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Sarà possibile vedere Roma-Brighton anche su DAZN. La piattaforma streaming ormai da due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League. Infine il match tra De Zerbi e De Rossi sarà possibile seguirlo in chiaro su TV8, al tasto 8 del telecomando. In streaming in maniera gratuita basterà collegarsi sul sito del canale per accedere al servizio.

Il pronostico

Match come detto da almeno tre reti complessive, ma non solo. Almeno una rete per squadra anche a differenza di quanto successo all’Olimpico. Ci aspettiamo una vittoria dei padroni di casa, con De Zerbi che saluterà, quindi, a testa alta la competizione.

Le probabili formazioni di Brighton-Roma

BRIGHTON (4-2-3-1): Verbruggen; Lamptey, Dunk, van Hecke, Igor; Gilmour, Gross; Buonanotte, Enciso, Adingra, Welbeck.

ROMA(4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka, Spinazzola; Bove, Cristante, Pellegrini; Baldanzi, Lukaku, Zalewski.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1