Rangers-Benfica, Europa League: tv, formazioni, pronostici

Rangers-Benfica è una partita valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Il colpaccio i Rangers lo hanno fatto nella gara d’andata, in Portogallo, andando a pareggiare due a due e strappando sicuramente qualche possibilità in più per riuscire ad andare ai quarti di finale di Europa League. E nella propria tana, gli scozzesi, fanno davvero paura in questo momento. E sognano il colpo grosso contro una formazione, il Benfica, che ha faticato parecchio quest’anno in Europa.

E gli ospiti, nonostante davanti abbiano quel Di Maria e quel Marcos Leonardo che possono fare la differenza in qualsiasi momento, non sembrano avere le forze – fisiche e mentali – per impattare contro una squadra che verrà clamorosamente trascinata dal proprio pubblico in questo match da dentro o fuori. “Personalità, ,carattere e solidità. Sono contento” ha detto Clement alla fine della gara di andata. Tutte caratteristiche che i Rangers metteranno in campo anche nella sfida di ritorno davanti ai propri tifosi. Ed è anche per questo che gli scozzesi partono leggermente favoriti nonostante i bookmaker pendano verso gli ospiti. Ma il catino del Regno Unito potrebbe fare la differenza in questa partita. Ne siamo certi.

Come vedere Rangers-Benfica in diretta tv e in streaming

Rangers-Benfica è in programma giovedì alle 21:00. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 252). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Sarà possibile vedere Roma-Brighton anche su DAZN. La piattaforma streaming ormai da due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

Insomma, sarà una gara bellissima tra due squadre che se la giocheranno a viso aperto. Una gara che potrebbe regalare comunque una rete a testa ma alla fine la vittoria se la dovrebbe prendere la truppa di Clement. O per essere più sicuri si potrebbe decidere anche di andare verso il passaggio del turno dei padroni di casa.

Le probabili formazioni di Rangers-Benfica

RANGERS (3-4-2-1): Butland; Tavernier, Goldson, Souttar, Yilmaz; Lundstram, Diomande; Matondo, Lawrence, Silva; Roofe.

BENFICA (4-3-3): Trubin; Bah, A. Silva, Otamendi, Aursnes; Neves, Luis; Neres, R. Silva; Di Maria; Marcos Leonardo.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1