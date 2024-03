Fiorentina-Maccabi Haifa, Conference League: diretta tv, probabili formazioni, pronostici

Fiorentina-Maccabi Haifa è una partita valida per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Una settimana fa, in campo neutro a Budapest, la Fiorentina di Vincenzo Italiano ha messo in mostra sia difetti che pregi, complicandosi più volte la vita contro gli israeliani del Maccabi Haifa. Una partita “pazza” in tutti i sensi, che la Viola è riuscita a rimettere in piedi grazie ai gol di Mandragora e Barak nei minuti finali che hanno ribaltato i biancoverdi di Messay Dago e regalato un prezioso successo ai toscani (3-4).

La Fiorentina, passata subito in vantaggio con Nzola, si è ritrovata sotto dopo neppure mezz’ora: il Maccabi ha sfruttato alcune indecisioni della retroguardia gigliata – la prima sugli sviluppi di un calcio d’angolo, la seconda in seguito ad una ripartenza – per cambiare l’inerzia dell’incontro. La rete di Beltran ad inizio ripresa ha suonato la riscossa della Fiorentina, che però nel suo miglior momento ha subito il gol del 3-2. A quel punto la squadra di Italiano si è rimboccata le maniche ed ha continuato ad attaccare, trovando il 3-3 con Mandragora. In pieno recupero, infine, con gli israeliani in inferiorità numerica per via dell’espulsione del centrocampista Show, il neoentrato Barak ha pescato il jolly, come avvenne nella semifinale di ritorno della scorsa edizione della Conference League contro il Basilea. Al netto delle disattenzioni, la Viola è apparsa nel complesso superiore ed a Firenze non dovrebbe correre troppi rischi.

Viola a due facce

Il Maccabi Haifa, intanto, ha accusato il colpo e domenica scorsa ha perso anche in campionato, perdendo 2-1 con il Maccabi Bney Reine e scivolando a -5 dalla capolista Maccabi Tel Aviv.

Beffa atroce invece per la Viola, raggiunta all’ultimo respiro (2-2) dalla Roma nello scontro diretto per l’Europa al “Franchi”. Una Fiorentina spavalda che ha messo più volte alle strette i giallorossi non è stata capace di concretizzare le occasioni create ed ha persino sbagliato il rigore del possibile 3-1 con Biraghi (quinto rigore sbagliato dai Viola nell’anno solare). Un punto che muove la classifica ma che allo stesso tempo non consente alla squadra di Italiano di fare grossi passi in avanti: il quinto posto rimane distante cinque punti. Probabile che ci saranno diverse novità nella formazione gigliata rispetto al match con la Roma: Nzola partirà dal 1′ come all’andata, così come Beltran, squalificato in campionato. Dubbi sulla presenza di Nico Gonzalez, uscito per un problema muscolare domenica sera.

Come vedere Fiorentina-Maccabi Haifa in diretta tv e in streaming

La sfida tra Fiorentina e Maccabi Haifa è in programma giovedì alle 18:45 e si giocherà allo stadio “Franchi” di Firenze. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e su Sky Sport (canale 255). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Sarà possibile assistere al match tra Fiorentina-Maccabi Haifa anche su DAZN. La piattaforma streaming ormai da due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

Come una settimana fa la Fiorentina farà fatica a tenere la porta inviolata. I viola eviteranno la sconfitta ma dovrebbero incassare almeno una rete.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Maccabi Haifa

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Martinez Quarta, Ranieri, Parisi; Bonaventura, Arthur; Nico Gonzalez, Beltran, Sottil; Nzola.

MACCABI HAIFA (3-4-2-1): Kaiuf; Feingold, Goldberg, Seck; Khalaili, Kasa, Show, Cornud; Kinda, Rafaelov; Pierrot.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1