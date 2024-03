I pronostici di giovedì 14 marzo: Europa League e Conference League

I pronostici di giovedì 14 marzo: si gioca il ritorno degli ottavi di finale di Europa League e Conference League, in campo Atalanta, Milan, Roma e Fiorentina.

Atalanta, Milan, Roma e Fiorentina scendono in campo per conquistare l’accesso agli ottavi di finale di Europa League e Conference League: dopo le eliminazioni in Champions League in ottica ranking sarebbe molto importante stasera centrare il poker di qualificazioni.

La missione è alla portata visti i risultati d’andata: l’Atalanta all’andata ha dimostrato di essere in grado di eliminare lo Sporting, mentre Milan e Roma possono amministrare il vantaggio di sette giorni fa. La Fiorentina può vincere anche la partita di ritorno.

Pronostici altre partite

Il Villarreal difficilmente riuscirà a rimontare la pesante sconfitta dell’andata, ma contro il Marsiglia c’è da aspettarsi una reazione d’orgoglio. Il Bayer Leverkusen dopo qualche sofferenza di troppo all’andata dovrebbe stavolta regolare senza problemi il Qarabag sfruttando il fattore campo. Promettono almeno un gol per squadra Rangers-Benfica e Aston Villa-Ajax.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Atalanta vincente in Atalanta-Sporting CP, Europa League, ore 21:00

Vincenti

• West Ham o pareggio (in West Ham-Friburgo, Europa League, ore 18:45)

• Villarreal o pareggio (in Villarreal-Marsiglia, Europa League, ore 18:45)

• Slavia Praga o pareggio (in Slavia Praga-Milan, Europa League, ore 18:45)

• Bayer Leverkusen (in Bayer Leverkusen-Qarabag, Europa League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Villarreal-Marsiglia, Europa League, ore 18:45

• Fiorentina-Maccabi Haifa, Conference League, ore 18:45

• Brighton-Roma, Europa League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Rangers-Benfica, Europa League, ore 18:45

• Slavia Praga-Milan, Europa League, ore 18:45

• Aston Villa-Ajax, Conference League, ore 21:00

Il “clamoroso”

Brighton vincente o pareggio e almeno un gol per squadra (in Brighton-Roma, Europa League, ore 21:00)