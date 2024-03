Bayer Leverkusen-Qarabag, Europa League: tv, formazioni, pronostici

Bayer Leverkusen-Qarabag è una partita valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

La scorsa settimana il Bayer Leverkusen è andato vicinissimo alla prima sconfitta stagionale: in casa del Qarabag gli uomini di Xabi Alonso hanno rischiato grosso. Sotto due a zero solamente nel finale grazie all’ex Roma Schick la situazione si è sistemata e il 2-2 che ha chiuso il match dà ampie possibilità di passaggio del turno ai tedeschi.

Un Bayer che in questa stagione non ha sbagliato un colpo: primo in classifica con dieci punti di vantaggio in campionato sul Bayern Monaco, la formazione dell’allenatore spagnolo vuole tornare a vincere in Bundes ma soprattutto vuole cercare in tutti i modi di arrivare in fondo anche all’Europa League. Al momento il Leverkusen sembra essere una macchina perfetta, che segna e che sbaglia pochissimo sia sotto il profilo tecnico che sotto quello mentale. In poche parole le possibilità ci sono davvero per riuscire a fare qualcosa di straordinario.

Una gara quella in Germania che di storia ne dovrebbe avere poca: tra le mura amiche Xhaka e compagni danno sempre quel qualcosa in più che permette di vincere anche alcune partite scorbutiche. Ma questa sera la sensazione è che sarà davvero tutto semplice, con un risultato indirizzato già dal primo tempo.

Come vedere Bayer Leverkusen-Qarabag in diretta tv e in streaming

Bayer Leverkusen-Qarabag è in programma giovedì alle 21:00. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 252). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Sarà possibile vedere Roma-Brighton anche su DAZN. La piattaforma streaming ormai da due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

Una gara che vedrà la vittoria del Bayer Leverkusen che dovrebbe vincere anche in maniera rotonda. Sfida da almeno tre reti complessive, inoltre, con i gol che dovrebbero essere messi a segno solamente dai tedeschi. Che passeranno il turno con molta semplicità.

Le probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Qarabag

BAYER LEVERKUSEN (3-4-3): Hradecky; Kossounou, Tah, Tapsoba; Frimpong, Palacios, Xhaka, Grimaldo; Adli, Wirtz; Schick.

QARABAG (4-2-3-1): Lunyov; Vesovic, Mustafazada, Guseynov, Cafarquliyev; Romao, Jankovic; L. Andrade, Benzia, Zoubir; Juninho.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0