Liverpool-Sparta Praga, Europa League: tv, formazioni, pronostici

Liverpool-Sparta Praga è una partita valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Ha chiuso i conti in Repubblica Ceca il Liverpool di Jurgen Klopp, la squadra maggiormente indiziata a vincere questa Europa League. Cinque a uno in trasferta e il match di questa sera contro lo Sparta Praga in casa è solamente una formalità. Tant’è che il tecnico tedesco che come sappiamo alla fine della stagione lascerà i Reds, metterà profondamente mano alla panchina perché vuole giocarsi la Premier League.

E questa partita permette di guardare con molta serenità al prossimo appuntamento in campionato perché il risultato di giovedì scorso è talmente ampio che difficilmente, anzi è davvero impossibile, riuscire a pensare a dei ribaltoni. Non ci saranno scossoni, anzi gli inglesi dovrebbero anche riuscire ad aumentare il computo totale perché quelli che Klopp manderà in campo avranno proprio la voglia di cercare una vittoria, anche per far capire al tecnico che forse anche loro hanno le qualità di trovare più spazio. Sarà un Liverpool quindi assatanato come al solito, pronto ad azzannare immediatamente la partita e chiudere i conti subito. Vincendo e divertendosi nel corso dei 90minuti.

E lo Sparta Praga sa benissimo tutto questo. Gli ospiti cercheranno almeno di rendere meno amaro il finale trovando una rete. Ci riusciranno? Ve lo diciamo sotto.

Come vedere Liverpool-Sparta Praga in diretta tv e in streaming

Liverpool-Sparta Praga è in programma giovedì alle 21:00. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 252). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Sarà possibile vedere Roma-Brighton anche su DAZN. La piattaforma streaming ormai da due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

Sul fatto che il match abbia poco da dire siamo tutti d’accordo. E allora ecco che noi diamo fiducia allo Sparta Praga che dovrebbe riuscire a trovare così come successo nella gara d’andata almeno una rete durante il match. Sfida da almeno tre reti complessive e forse anche quattro.

Le probabili formazioni di Liverpool-Sparta Praga

LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher; Bradley, Quansah, Van Dijk, Tsimikas; Szoboszlai, McConnell, Clark; Elliott, Gakpo, Koumas.

SPARTA PRAGA (4-2-3-1): Vindahl Jensen; Vitik, Krejci, Panak; Preciado, Kairinen, Solbakken, Zeleny; Birmancevic, Kuchta, Haraslin.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1