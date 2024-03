Aston Villa-Ajax, Conference League: tv, formazioni, pronostici

Aston Villa-Ajax è una partita valida per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Quattro gol presi dal Tottenham in campionato non cambiano decisamente la nostra idea sul risultato finale di questa partita tra Aston Villa e Ajax che vale l’accesso ai quarti di finale della Conference League. Per un paio di motivi semplici che adesso vi andiamo a spiegare.

Il primo è che lo zero a zero del match d’andata mette sicuramente davanti la formazione inglese, che sa benissimo che può dire la propria in questa manifestazione e che vuole sicuramente passare il turno. Sul proprio campo, poi, che sarà un catino bollente, il pubblico di casa potrebbe fare la differenza nel computo totale. E poi non ci dobbiamo dimenticare che esiste il fattore Emery, che è uno abituato a vincere coppe europee e che sa decisamente come si fa. Ecco, anche questo ci spinge a dire che sono gli inglesi i favoriti. Ma non solo: l’Ajax in questa stagione sta facendo poco bene rispetto a quelli che sono i suoi standard. All’inizio dell’anno ha faticato tantissimo tant’è che ha pure cambiato allenatore. E siccome quando una stagione inizia male non può che finire peggio, allora diciamo che stasera si potrebbe quasi chiudere del tutto. Aston Villa nettamente favorito.

Come vedere Aston Villa-Ajax in diretta tv e in streaming

Aston Villa-Ajax è in programma giovedì alle 21:00. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 252). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Sarà possibile vedere Roma-Brighton anche su DAZN. La piattaforma streaming ormai da due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

Inglesi favoriti e pronti a festeggiare la qualificazione. Fattore campo e fattore Emery decisivi in questo match. Per l’Ajax il modo peggiore per chiudere quasi in anticipo la propria annata.

Le probabili formazioni di Aston Villa-Ajax

ASTON VILLA (4-4-2): Martinez; Cash, Carlos, Torres, Moreno; McGinn, Luiz, Iroegbunam, Tielemans; Diaby, Watkins.

AJAX (3-4-2-1): Ramaj; Sutalo, Kaplan, Hato; Rensch, Mannsverk, Henderson, Sosa; Hlynsson, Taylor; Brobbey.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1