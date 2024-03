Alcaraz il trascinatore: anche Sinner sbarca su Netflix

Sinner, il campione altoatesino per la prima volta sul colosso dello streaming: tutto quello che devi sapere su questa novità.

Alla vigilia di Indian Wells era volato alla volta di Las Vegas per uno scontro fratricida, in diretta mondiale, con il tennista di cui è considerato erede, ovvero Rafael Nadal. Il faccia a faccia tra il mancino di Manacor e il fenomeno Carlos Alcaraz non ha deluso le aspettative, per cui c’era da aspettarselo che non si sarebbe trattato di un evento isolato.

L’idea di organizzare questo match d’esibizione era stata di Netflix, che già “covava”, evidentemente, grandi progetti a sfondo tennistico. La serie Break Point è stata cancellata per via dell’impatto inferiore alle aspettative che ha avuto sul grande pubblico, ma il colosso dello streaming non sembra volersi arrendere. Ben conscio dell’appeal che ha oggi il tennis, con quella partita a Las Vegas ha semplicemente voluto tastare il terreno. E ha scoperto, probabilmente, che sarebbe valsa la pena di lanciarsi in una nuova produzione che avesse a che fare con il magico mondo dell’Atp.

Il protagonista di questo nuovo progetto sarà proprio il fenomeno di Murcia, che nei giorni scorsi aveva scritto sulle lenti delle cam dei messaggi in codice riconducibili, a quanto pare, proprio a questa bella novità. Netflix produrrà un documentario sulla vita della superstar del tennis Carlos Alcaraz e i suoi tifosi già non vedono l’ora di gustarselo.

Sinner su Netflix, la novità che non ti aspetti

Le riprese, come fa sapere Hollywood Reporter, sarebbero iniziate proprio in concomitanza del The Netflix Slam, alle porte del Masters 1000 di Indian Wells. E racconterà in una chiave inedita la vita e le imprese del numero 2 – forse ancora per poco – del mondo, che a vent’anni ha già vinto 2 Slam e seminato il “terrore” nel circuito maggiore.

Il pupillo di Juan Carlos Ferrero, dicevamo, aveva già disseminato qualche indizio qua e là. All’esordio in California aveva scritto “N” sulla cam e nessuna riusciva a spiegarsi a cosa alludesse. Dopodiché ha scritto Tudum, che altro non sarebbe che il sito partner di Netflix, ricco di contenuti esclusivi a sfondo sportivo. Infine, un “See you soon”, al quale ha fatto seguito, nelle scorse ore, una breve clip pubblicata dal campione tramite Instagram Stories.

“Game, match, Netflix” è la “stringa” con la quale Carlitos ha annunciato al pubblico questo nuovo progetto, già attesissimo da tutti. Ci sarà anche il nostro Jannik Sinner, di certo, nel documentario a lui dedicato, essendo l’azzurro il rivale numero 1 del fenomeno iberico. Difficile pensare, invece, che il colosso possa fare lo stesso con il campione altoatesino, troppo riservato per prestarsi ad un documentario per la piattaforma mondiale.