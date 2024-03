Fiorentina-Roma, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Fiorentina-Roma è una partita valida per la ventottesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming.

Con Daniele De Rossi al timone la Roma ha cambiato volto e non v’è più traccia di quella squadra nervosa e umorale che avevamo conosciuto negli ultimi, grigi, mesi della gestione Mourinho. Il merito principale dell’ex centrocampista giallorosso è stato quello di fare una sorta di “rivoluzione” dal punto di vista tattico in modo da sbloccare offensivamente alcuni giocatori che erano stati limitati dall’atteggiamento fin troppo conservativo voluto dal tecnico portoghese.

La Roma sta continuando a stupire segnando gol a ripetizione: dopo il poker rifilato sabato scorso a Monza (1-4), Pellegrini e compagni giovedì si sono abbattuti sul temibile Brighton (4-0) di Roberto De Zerbi nell’andata degli ottavi di finale di Europa League, ipotecando di fatto la qualificazione ai quarti. Spettacolo puro quello offerto nel pomeriggio dell’Olimpico dai capitolini, che ora puntano a dire la loro anche nella lotta al quarto posto. Le tre vittorie di fila contro Frosinone, Torino e Monza hanno permesso alla Roma di scavalcare l’Atalanta in quinta posizione e di portarsi a -4 dal sorprendente Bologna. Per De Rossi e i suoi uomini adesso c’è l’esame Fiorentina: l’obiettivo è invertire quel trend che ha visto i giallorossi rimediare due sconfitte su due negli ultimi precedenti al “Franchi”.

La Viola giovedì è stata impegnata in Conference League spuntandola al fotofinish nell’andata degli ottavi con il Maccabi Haifa (3-4) al termine di un match a dir poco rocambolesco ed in cui la squadra di Vincenzo Italiano ha messo in mostra sia pregi (offensivi) che difetti (difensivi). In campionato la Fiorentina è reduce da un pari deludente con il Torino (0-0), che ha resistito per quasi un intero tempo in dieci uomini. E forse la partita con la Roma è uno degli ultimi treni, per l’incostante Viola, per restare in corsa per la coppa regina.

Fiorentina-Roma: le ultime notizie sulle formazioni

In difesa Italiano potrebbe recuperare Martinez Quarta: l’argentino sta meglio e prenderà il posto di Ranieri. A centrocampo c’è il dubbio Arthur: il brasiliano non è ancora al 100% e se dovesse dare forfait il tecnico chiederà gli straordinari a Mandragora. Bonaventura torna sulla trequarti complice l’assenza per squalifica di Beltran: accanto a lui Nico Gonzalez e Sottil.

Mini-turnover anche per De Rossi, che medita di far rifiatare Dybala. Nel caso in cui l’argentino dovesse partire dalla panchina verrebbe sostituito da Baldanzi. Stesso discorso a centrocampo: in rampa di lancio Bove e Aouar, che cercano spazio. Sulle corsie esterne Celik e Angelino, al centro della difesa più Llorente di N’Dicka.

Come vedere Fiorentina-Roma in diretta tv e in streaming

Fiorentina-Roma, in programma domenica alle 20:45 allo stadio “Franchi” di Firenze, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

La Roma è una macchina da gol da quando c’è De Rossi in panchina – solo l’Inter ne ha segnati di più – e quasi certamente i giallorossi riusciranno, almeno in un’occasione, a perforare una difesa, quella viola, che nell’ultimo periodo è stata tutt’altro che impeccabile. Per il resto, prevediamo un match sostanzialmente equilibrato in cui le due squadre potrebbero patire un po’ di stanchezza per via degli impegni europei. C’è da aspettarsi, dunque, almeno un gol per parte. La Roma dovrebbe ottenere un risultato positivo.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Roma

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Belotti.

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Llorente, Angelino; Pellegrini, Paredes, Cristante; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2