I pronostici di domenica 10 marzo: Serie A, Premier League, Liga, Ligue 1, Bundesliga

I pronostici di domenica 10 marzo: si gioca in Serie A, Premier League, Liga, Ligue 1, Eredivisie e Bundesliga.

Questa domenica di Serie A propone due big match molto importanti in zona Champions League: Juventus-Atalanta e Fiorentina-Roma partono nel segno dell’equilibrio, ma visti i momenti vissuti dalle squadre in questione i gol dovrebbero arrivare puntuali.

Il big match si gioca però in Premier League ed è di fondamentale importanza per il titolo: Liverpool-Manchester City promette spettacolo e non dovrebbe deludere le attese degli amanti del calcio.

Pronostici altre partite

Tra le big favorite in giro per l’Europa appaiono altamente probabili le vittorie del Milan contro l’Empoli in Serie A, del PSG contro il Reims in Ligue 1 e del Bayer Leverkusen in Bundesliga contro il Wolfsburg.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Lecce vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Lecce-Verona, Serie A, ore 12:30

Vincenti

• PSG (in PSG-Reims, Ligue 1, ore 13:00)

• Milan (in Milan-Empoli, Serie A, ore 15:00)

• Bayer Leverkusen (in Bayer Leverkusen-Wolfsburg, Bundesliga, ore 19:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Eintracht Francoforte-Hoffenheim, Bundesliga, ore 17:30

• Feyenoord-Heracles Almelo, Eredivisie, ore 20:00

• Real Betis-Villarreal, Liga, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Aston Villa-Tottenham, Premier League, ore 14:00

• Liverpool-Manchester City, Premier League, ore 16:45

• Juventus-Atalanta, Serie A, ore 18:00

• Fiorentina-Roma, Serie A, ore 20:45

Il “clamoroso”

Palermo vincente e almeno un gol per squadra (in Lecco-Palermo, Serie B, ore 16:15)