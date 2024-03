Real Madrid-Celta Vigo, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Real Madrid-Celta Vigo è una gara valida per la ventottesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 18:30: tv, formazioni e pronostici

Con il brividio finale, vista la traversa centrata da Dani Olmo che avrebbe potuto mandare tutto ai supplementari, il Real Madrid ha superato il turno in Champions League e Ancelotti se n’è andato di nuovo ai quarti di finale della massima competizione europea. Quella del Bernabeu è stata comunque una sofferenza: i madrileni hanno giocato male e in vantaggio ci sono stati solamente 3 minuti. Però alla fine è il risultato che conta e l’obiettivo è stato centrato.

E adesso per un poco di settimane il pensiero sarà solamente sul campionato: la Liga è in mano al Real Madrid anche se il pareggio sul campo del Valencia ha un poco frenato la corsa. Che, senza dubbio, riprenderà nel tardo pomeriggio di domenica quando al Bernabeu arriverà il Celta Vigo di Rafa Benitez. Non ci sono dubbi, nonostante l’assenza per squalifica di Bellingham, che i favoriti siano i madrileni, che giocano in casa e che vogliono riprendere a vincere dopo due pareggi di fila. Per il Celta, in piena lotta per non retrocedere, non sarà per nulla facile riuscire a tornare a casa con dei punti, nonostante in generale gli ospiti stiano vivendo un buon momento e quindi potrebbero anche accennare il colpo grosso.

La sensazione, comunque, visto che in difesa il Real Madrid non sta mostrando di essere granitico, è che il Celta possa riuscire a trovare durante i 90minuti almeno una rete. Quindi sotto andiamo a leggere quello che è il nostro pronostico.

Come vedere Real Madrid-Celta Vigo in diretta tv e streaming

Real Madrid-Celta Vigo, valida per la ventottesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 18:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Una gara sicuramente da almeno tre reti e come spiegato prima anche da almeno una rete per squadra perché il Celta davanti ha buone individualità. Per il resto il match regalerà tre punti al Real Madrid che dopo due pareggi riprenderà la corsa verso la vittoria del campionato.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Celta Vigo

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Carvaja, Rudiger, Nacho, Mendy; Valverde, Modric, Kroos; Diaz; Rodrygo, Vinicius.

CELTA VIGO (4-4-2): Guaita; Manquillo, Starflet, Nunez, Sanchez; Mingueza, Beltran, de la Torre, Ba,ba; Doubikas, Larsen.



POSSIBILE RISULTATO: 3-1