Las Palmas-Athletic Bilbao, Liga: tv, formazioni, pronostici

Las Palmas-Athletic Bilbao è una gara valida per la ventottesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 16:15: tv, formazioni e pronostici

La sconfitta di ieri dell’Atletico Madrid sul campo del Cadice apre scenari importanti per l’Athletic Bilbao di Valverde. I baschi al momento sono al quinto posto in classifica con cinque punti di svantaggio rispetto alla squadra del Cholo Simeone. Ma è evidente che una vittoria oggi permetterebbe di avvicinarsi in maniera sensibile e di pensare anche a quello che potrebbe essere un posto nella Champions League della prossima stagione.

Sul campo del Las Palmas, comunque, sarà tutt’altro che semplice per gli ospiti. I padroni di casa sono a quota 37, non distanti dalla zona Europa, e sono la squadra che, dopo il Girona, ha maggiormente impressionato nel corso di questa annata. Una formazione che ha sfornato delle prestazioni decisamente importanti e che ormai ha raggiunto all’inizio di marzo una salvezza, che era l’obiettivo stagionale, ampiamente meritata. Certo, per i padroni di casa nell’ultima periodo arrivata solamente una vittoria. Ma è altrettante vero che ha perso solamente contro l’Atletico, pareggiando su campi difficili. Diciamo, però, che il Bilbao è una formazione forte, che gioca allo stesso modo sia in casa che in trasferta e che nel pomeriggio di oggi può davvero riuscire a prendersi tre punti pesantissimi che terrebbero aperta la lotta Champions.

Come vedere Las Palmas-Athletic Bilbao in diretta tv e streaming

Las Palmas-Athletic Bilbao, valida per la ventottesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 16:15. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Sarà una gara che regalerà emozioni e sicuramente almeno una rete per squadra. Ma ci sta il colpo esterno dell’Athletic Bilbao, che avvicinerebbe in maniera importante l’Atletico Madrid. Occasione troppo ghiotta per non essere sfruttata.

Le probabili formazioni di Las Palmas-Athletic Bilbao

LAS PALMAS (4-3-1-2): Valles; Suarez, Coco, Marmol, S Cardona; El Haddadi, Munoz, Perrone, K Rodriguez, Moleiro; Sandro.

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Simon; De Marcos, Vivian, Yeray, Garcia de Albeniz; D Garcia, Vesga; I Williams, Sancet, N Williams; Guruzeta.



POSSIBILE RISULTATO: 1-2