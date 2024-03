Betis-Villarreal, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Betis-Villarreal è una gara valida per la ventottesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 21:00: tv, formazioni e pronostici

Dopo la sconfitta della scorsa settimana sul campo dell’Atletico Madrid, il Betis di Mauricio Pellegrini deve per forza di cose riprendere la corsa. Ne va della qualificazione alle coppe europee per la prossima stagione. E i biancoverdi andalusi ospitano un Villarreal che è tornato distrutto dalla trasferta di Marsiglia (4-0 il finale) e che non ha nessuna possibilità di ribaltare la situazione giovedì prossimo.

Ora, il calcio di miracoli del genere ce ne ha regalati anche un paio clamorosi, ma non sembra proprio questo il caso. Di certo il viaggio e la fatica fisica e mentale accumulate durante il match in Francia influirà in questo della Liga. E senza dubbio i padroni di casa, che invece sono usciti nei playoff, sono più freschi. Oltre questo, comunque, c’è anche una classifica che indica in maniera netta una cosa: il Betis è assai più forte della squadra ospite e in casa ha concesso davvero pochissimo in questa stagione. E sarà così anche in questo caso, non possiamo avere dubbi.

Anche perché il Villarreal in campionato non ha proprio nessuna ambizione. Lontano dalla zona rossa, lontano da quella europea. Insomma, il pensiero un poco sarà alla gara di giovedì prossimo, e quindi il fattore aiuterà ancora di più il Betis nell’intento di prendersi i tre punti.

Come vedere Betis-Villarreal in diretta tv e streaming

Il pronostico

Gara da vittoria interna in un match da almeno tre reti complessive. Sfida senza storia quella in Andalusia, il Betis si prenderà i tre punti e archivierà come un incidente di percorso la sconfitta sul campo dell’Atletico Madrid.

Le probabili formazioni di Betis-Villarreal

BETIS (4-2-3-1): Silva; Bellerin, Pezzella, Riad, Sabaly; Johnny, Roca; Fornals, Rodri, Avila; Willian Jose.

VILLARREAL (4-4-2): Reina; Kiko, Bailly, Mosquera, Moreno; Traore, Parejo, Capoue, Baena; Moreno, Sorloth.



POSSIBILE RISULTATO: 3-1