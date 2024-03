Bayer Leverkusen-Wolfsburg, Bundesliga: tv, formazioni, pronostici

Bayer Leverkusen-Wolfsburg è una partita della venticinquesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 19:30: tv, formazioni e pronostici

Contro il Qarabag, in Europa League, sembrava potesse arrivare la prima sconfitta stagione per il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. Sotto di due reti però i tedeschi sono riusciti nell’impresa di rimettere in sesto la partita grazie alla zampata finale dell’ex Roma Schick. Il passaggio del turno quindi è quasi in cassaforte, ma prima, nella serata di domenica, c’è da pensare al campionato visto che arriva il Wolfsburg e ci sono da rispedire indietro le velleità del Bayern Monaco che ha vinto 8-1 contro il Mainz.

Adesso sotto sette i punti di vantaggio, ma è solamente un “punteggio” momentaneo visto che in casa il Leverkusen quest’anno di punti ne ha lasciati pochissimi e siccome gli ospiti – che non hanno ancora raggiunto la salvezza – sono poca cosa, ci sono davvero pochissime discussioni da fare per il match di oggi. Nonostante quello che sarà il turnover che secondo le previsioni della vigilia Alonso metterà in atto, il Leverkusen è troppo in forma per non vincere una partita che sulla carta è semplice. E che sicuramente i padroni di casa renderanno semplice anche in campo. Il Leverkusen quest’anno è una squadra davvero schiacciasassi.

Come vedere Bayer Leverkusen-Wolfsburg in diretta tv e streaming

Bayer Leverkusen-Wolfsburg è in programma domenica alle 19:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport (canale 256) e Sky Sport 4K (canale 213). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Una gara da almeno tre reti complessive. E siccome nell’ultimo periodo il Leverkusen un gol lo ha quasi sempre preso, crediamo che il Wolfsburg possa riuscire comunque nel corso dei 90minuti a trovare la via della rete. Ma questo ovviamente non permetterà di tornare a casa con un risultato positivo, la squadra di Xabi Alonso infatti vuole tornare a +10 sul Bayern Monaco. E si prenderà questa ennesima affermazione della propria stagione.

Le probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Wolfsburg

BAYER LEVERKUSEN (3-4-3): Hradecky; Stanisic, Tah, Hincapie; Tella, Andrich, Xhaka, Grimaldo; Hofmann, Schick, Wirtz.

WOLFSBURG (4-4-2): Casteels; Baku, Lacroix, Jenz, Rogerio; Cerny, Gerhardt, Arnold, Majer; Wind, Behrens.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1