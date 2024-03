Sinner non resiste, il video commuove il web: l’ha fatto davvero

Sinner, il video circolato nelle scorse ore sui social media è andato dritto al cuore dei fan: è stato più forte di lui.

Ci sono tutti i campioni che contano, al Tennis Garden. Tutti meno che uno. Doveva esserci, ma alla vigilia del grande giorno ha capito di non essere ancora pronto. E così, con un messaggio scritto di pugno sui social media, Rafael Nadal ha annunciato il suo ritiro dal Masters 1000 di Indian Wells.

Una storia che ci sembra familiare perché familiare è il modo in cui, lentamente, la sua carriera sembra si stia avviando verso la sua naturale conclusione. Proprio come quella del suo amico e storico rivale Roger Federer, se vogliamo. “Ho lavorato duro, mi sono allenato e ho effettuato un test questo fine settimana – ha scritto il mancino di Manacor su Instagram – ma non mi sento pronto per giocare ai massimi livelli in un evento così importante. Non è una decisione facile, è dura, ma non posso mentire a me stesso e alle migliaia di fan”. Ed è lecito domandarsi, a questo punto, se questo calvario avrà fine o se presto riuscirà, finalmente, a scendere in campo per giocare qualche altro torneo prima che scenda definitivamente il sipario sulla sua carriera.

Il Tennis Garden si è di colpo ritrovato orfano, dunque, di uno dei protagonisti più attesi. Meno male, almeno quello, che qualche tifoso ha avuto la fortuna di incrociarlo a Indian Wells, considerato che fino a qualche ora fa, prima che annunciasse il ritiro, si allenava nel deserto californiano.

Sinner l’ha fatto di nuovo: impossibile resistere

Al di là dell’Oceano, con lui, c’erano anche la moglie e il figlio, Rafa jr, che adesso ha due anni e che già si diverte a stare in campo come papà. Non con le palline da tennis, però, bensì con un pallone da calcio che sembra quasi più grande di lui.

E indovinate un po’ con chi, all’improvviso, ha voluto fare due tiri il primogenito di Nadal? Con il nostro Jannik Sinner, che si trovava nei paraggi quando Maria Francisca ha portato il piccolo a giocare un po’. Un video girato da qualcuno presente a bordo campo ha dimostrato, ancora una volta, quanto all’altoatesino piaccia relazionarsi con i bambini.

Si è intrattenuto un po’ con baby Rafa, ha salutato la moglie dell’iberico e il filmato, manco a dirlo, ha commosso il web. Tanto quanto ha commosso, più tardi, la notizia del ritiro del campionissimo di Manacor da Indian Wells, che in tanti hanno interpretato come l’inizio della fine. Ma sarà davvero così?