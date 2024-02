Nadal distrutto, non ce la fa più: le sue parole mettono i brividi

Nadal ha rilasciato delle dichiarazioni che hanno giustamente allarmato i suoi sostenitori: così non si può proprio più.

È un incubo per certi versi molto simile, quello che stanno vivendo Matteo Berrettini e Rafael Nadal. Sia il tennista romano che il pluricampione Slam sembrano non riuscire, infatti, a trovare pace. L’iberico ha passato la vita a lottare contro la sindrome di Muller-Weiss, ma il suo calvario non è ancora finito. L’infortunio rimediato a Brisbane non gli dà ancora tregua.

Idem per il finalista di Wimbledon 2021. Il problema al piede, conseguenza della caduta del 31 agosto scorso agli Us Open, sembrava una cosa da nulla. E invece, ha finito con il tenerlo lontano dal campo per 6 mesi, che potrebbero divenire 7 o addirittura di più. Sebbene per ragioni diametralmente opposte, dunque, i due atleti non riescono a fare la sola cosa che desiderano: giocare a tennis. Entrambi si sono visti costretti a posticipare i rispettivi rientri più e più volte e non si vede ancora la fine, purtroppo, di questo tunnel così lungo e tortuoso.

Di Berrettini si sa che il suo nome è nella entry list delle qualificazioni di Indian Wells. Non è certo, però, che alla fine vi parteciperà. Nadal, dal canto suo, ha invece annunciato nelle scorse ore di aver provveduto a cancellarsi dall’appuntamento al quale avrebbe dovuto presenziare da qui a breve.

Nadal come Berrettini: speranza Indian Wells

Nel calendario dello storico rivale di Roger Federer c’era il torneo di Doha, ma alla fine non se l’è sentita di scendere in campo. Ha così comunicato ufficialmente la sua decisione, clamorosa perché conferma, appunto, quanto problematica sia la situazione.

“Mi sarebbe piaciuto moltissimo giocare a Doha – queste le parole di Rafa – dove gli organizzatori e i fantastici fan del Qatar mi hanno sempre sostenuto enormemente. Purtroppo non sono pronto per competere e non potrò venire a Doha, dove davvero avrei voluto essere e giocare di nuovo dopo quell’indimenticabile vittoria nel 2014”. Dopo la rinuncia agli Australian Open, quindi, un nuovo forfait si aggiunge alla già lunghissima lista di tornei saltati dal mancino di Manacor.

E Nadal, a questo punto, è legittimamente provato. Lo sarebbe chiunque, al posto suo. “Ogni infortunio per me, anche se piccolo, è un passo indietro dal punto di vista fisico, tecnico e anche mentale“, ha detto il campione spagnolo, rendendo bene l’idea di come questi innumerevoli stop&go abbiano lasciato il segno. La speranza, adesso, è che riesca a recuperare in tempo, almeno quello, per il Masters 1000 di Indian Wells. E chissà che il torneo nel deserto californiano non possa decretare un nuovo inizio sia per lui che per il nostro Berrettini.