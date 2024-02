Berrettini, strada a senso unico: la verità su Melissa Satta

Berrettini, tutta la verità sulla rottura con Melissa Satta: ecco perché la showgirl e il tennista romano sono stati costretti a dirsi addio.

Lasciarsi non è mai bello. Che tu sia una celebrità oppure un “civile”, fa male sempre. In egual misura. A maggior ragione quando la tua storia è sulla bocca di tutti ed è praticamente impossibile fare finta di niente, oppure ignorare le centinaia di articoli prodotti sul web a tal proposito.

Staranno facendo una gran fatica, quindi, Matteo Berrettini e Melissa Satta, ad archiviare ciò che è stato e che non è più. Si parla di loro ovunque, com’è ovvio e comprensibile che sia, essendo il tennista e la showgirl due personaggi famosi e mediaticamente molto esposti. Si mostrano indifferenti, ma è normale che non lo siano neanche un po’, a prescindere dalle motivazioni che li avrebbero indotti a rompere e a chiudere una storia che era iniziata poco più di un anno fa.

Nel caso in cui, però, qualcuno volesse vederci un po’ più chiaro, è doveroso evidenziare che una ragione c’è e che è anche piuttosto seria. Nessun’altra, ad eccezione di questa, li avrebbe altrimenti indotti a prendere una decisione così difficile e dolorosa.

Ecco perché Berrettini e Melissa Satta si sono lasciati

La bella Melissa non ha mai fatto mistero di quali fossero i suoi progetti futuri. Ha più volte sottolineato di desiderare un secondo figlio, un fratello una sorella da dare al piccolo Maddox, nato dal precedente matrimonio con il calciatore Kevin Prince Boateng.

E credevamo che Matteo avesse messo sul piatto tutto, prima di decidere di stare insieme ad una donna come lei. Invece, forse, non era pronto come credevamo. Si vocifera, infatti, come riferisce Oggi, che la separazione tra il romano e la nativa di Boston sarebbe legata a una visione “diversa” del loro futuro di coppia. Berrettini vuole ancora, giustamente, dedicarsi al tennis, tanto è vero che sta lavorando senza sosta per tornare in campo il prima possibile. La Satta voleva, evidentemente, metter su famiglia. Cosa che il tennista, si dice, proprio non si è sentito di fare.

Da qui la decisione, inevitabile, di dirsi addio. Una scelta saggia e matura, perché è inutile continuare a stare insieme se si perseguono obiettivi diversi e se i traguardi sono così differenti. Ecco spiegato, quindi, perché sia finita. Con buona pace del popolo dei social, che ha creduto fin dall’inizio che questa storia non promettesse nulla di buono e che non sarebbe durata, alla luce di ciò, troppo a lungo.