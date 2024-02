Manchester City-Chelsea, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Manchester City-Chelsea è una partita della venticinquesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Manchester City e Chelsea si ritrovano di fronte a distanza di tre mesi. Era il 12 novembre quando Cityzens e Blues se le diedero di santa ragione a Stamford Bridge in una delle partite più emozionanti e spettacolari di questa Premier League, terminata con un pirotecnico 4-4. Ironia della sorte, fu proprio Cole Palmer, il giovane talento cresciuto nella “cantera” del City – e che in estate ha chiesto a gran voce la cessione con l’obiettivo di trovare maggiore spazio – a riacciuffare la sua ex squadra in pieno recupero su calcio di rigore.

Tre mesi dopo gli uomini di Pep Guardiola e quelli di Mauricio Pochettino lottano ancora per obiettivi diversi, motivo per cui è azzardato parlare di big match. Il Manchester City dopo un momento di stanca è tornato a correre spedito: martedì scorso in Champions League i campioni d’Inghilterra e d’Europa in carica hanno portato a casa l’ennesima vittoria, l’undicesima consecutiva in tutte le competizioni, ipotecando la qualificazione ai quarti di finale grazie al successo (1-3) in casa del Copenaghen. Un risultato forse un po’ bugiardo, visto che i danesi hanno tenuto in bilico la partita fino all’ultimo e cioè fino al gol di Foden che nel recupero ha chiuso definitivamente i conti. Adesso i Cityzens torneranno a concentrarsi sul campionato, dove sono secondi in classifica, appaiati all’Arsenal (52 punti per entrambi) e a -2 dal Liverpool capolista.

Blues, segnali di ripresa

In realtà, rispetto a Gunners e Reds, il City ha giocato una partita in meno, che dovrà recuperare la settimana prossima contro il Brentford. Prima della sfida con le Bees, però, all’Etihad Stadium arrivano i Blues.

Il Chelsea, come sappiamo, non partecipa ad alcuna competizione europea ed il rischio che resti fuori da tutto anche il prossimo anno è molto alto. I londinesi al momento sono decimi, molto lontani dalle squadra che stanno lottando per l’Europa. Il tecnico argentino resta “aggrappato” alle coppe nazionali: in FA Cup i Blues hanno recentemente superato il turno andando a vincere in casa dell’Aston Villa, mentre per quanto riguarda la League Cup a fine mese si contenderanno il trofeo nella finalissima di Wembley con il Liverpool. Il Chelsea è in ogni caso reduce da una buona prestazione, offerta lunedì scorso nel derby con il Crystal Palace (1-3). Si allunga intanto la lista degli infortunati: contro il City non ci saranno né Thiago Silva né Badiashile.

Come vedere Manchester City-Chelsea in diretta tv e in streaming

Manchester City-Chelsea è in programma sabato alle 18:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

L’Etihad è un vero e proprio fortino: nel suo stadio il City non ha mai perso nelle ultime 22 partite di Premier League. La difesa di Guardiola però non è affatto imperforabile, difatti ha subito almeno un gol in 11 delle ultime 13 gare di campionato. Perciò è ipotizzabile un altro match prolifico, in cui anche il Chelsea riuscirà a realizzare almeno una rete. Cityzens, ad ogni modo, favoriti per la vittoria.

Le probabili formazioni di Manchester City-Chelsea

MANCHESTER CITY (3-2-4-1): Ederson; Walker, Ruben Dias, Aké; Stones, Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Alvarez, Foden; Haaland.

CHELSEA (4-2-3-1): Petrovic; Malo Gusto, Disasi, Colwill, Chilwell; Enzo Fernandez, Caicedo; Palmer, Gallagher, Jackson; Nkunku.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1