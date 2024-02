Crystal Palace-Chelsea, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Crystal Palace-Chelsea è una partita della ventiquattresima giornata di Premier League e si gioca lunedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Le coppe nazionali, per il momento, stanno tenendo a galla il Chelsea di Mauricio Pochettino, “distraendolo” dal rendimento molto deludente in Premier League. I Blues dopo l’ennesima sconfitta rimediata in campionato – il Wolverhampton ha avuto la meglio 4-2 a Stamford Bridge una settimana fa – si sono (solo in parte) rifatti andando a vincere sul difficilissimo campo dell’Aston Villa in FA Cup, qualificandosi al quinto turno della manifestazione. Una prestazione davvero convincente quella dei londinesi, capaci di espugnare 3-1 il fortino del Villa Park grazie ai gol di Gallagher, Nicolas Jackson ed Enzo Fernandez.

Pochettino, che tra qualche settimana sfiderà il Liverpool nella finale di League Cup, si augura che il successo ottenuto ai danni dei Villans dia ai suoi la carica giusta per fare bene anche nel derby con il Crystal Palace, match che manda in archivio la ventiquattresima giornata. La sensazione però è che in campionato il Chelsea abbia ormai poche chance di riavvicinarsi all’Europa che conta, soprattutto dopo le ultime sconfitta con Liverpool e Wolverhampton, che hanno fatto scivolare Chilwell e compagni addirittura a -16 dal quarto posto. Più accessibili, per ora, le competizioni minori ma da qui a maggio servirà galoppare per sperare di riacciuffare almeno il settimo posto ed evitare così di mancare l’accesso all’Europa per il secondo anno consecutivo.

Quante assenze nel Palace

La vittoria con le Eagles di Roy Hodgson, ad ogni modo, appare ampiamente alla portata: il Crystal Palace non se la passa bene e da novembre in poi l’ha spuntata solo su Burnley, Brentford e Sheffield United.

Dopo il pesante 4-1 nella sfida, sempre molte sentita, con il Brighton, il Palace si ritrova a -5 dalla zona rossa: a meno di una svolta, ci sarà da soffrire fino a fine stagione per portare a casa la salvezza. Sul rendimento degli uomini di Hodgson – a proposito, anche la sua panchina ha iniziato a traballare – stanno influendo pure gli infortuni: contro il Chelsea saranno assenti Eze e Olise, assenze che si vanno ad aggiungere a quelle di Guéhi e Doucouré. Piena anche l’infermeria del Chelsea, con Pochettino che a Selhurst Park non potrà contare su Cucurella, Lavia, James, Fofana e Badiashile.

Come vedere Crystal Palace-Chelsea in diretta tv e in streaming

La sfida tra Crystal Palace e Chelsea è in programma sabato alle 16:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Chelsea ha dato segnali di ripresa in FA Cup contro l’Aston Villa e dovrebbe riuscire a tornare con i tre punti in tasca dalla vicina trasferta di Selhurst Park contro un Crystal Palace privo dei suoi uomini-chiave.

Le probabili formazioni di Crystal Palace-Chelsea

CRYSTAL PALACE (4-3-3): Henderson; Munoz, Richards, Andersen, Mitchell; Hughes, Wharton, Lerma; Ayew, Mateta, Schlupp.

CHELSEA (4-2-3-1): Petrovic; Malo Gusto, Disasi, Thiago Silva, Chilwell; Enzo Fernandez, Caicedo; Madueke, Gallagher, Palmer; Jackson.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2