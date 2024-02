Gratta e Vinci, quali sono i più vincenti da 2 e 3 euro

Gratta e Vinci, ecco la speciale classifica dei tagliandi da 2 e 3 euro che permettono di avere una buona probabilità di vincita. I numeri non mentono

Ci sono tantissimi tipi di Gratta e Vinci in commercio. E altri ne arriveranno sicuramente nei prossimi mesi, non solamente online, cosa che è successa di recente, ma anche di quelli che si possono tranquillamente comprare in un’edicola o in un tabacchino. Questo mondo, lo sappiamo, è sempre in evoluzione, e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si adegua ai tempi.

C’è anche un altro aspetto da tenere in considerazione, relativo al costo dei biglietti. Si parla da quelli di un euro e si finisce a quello da 25, unico e solo, che è il Vinci in Grande che regala anche una vincita massima di 6milioni di euro. Centrata due volte, c’è da dirlo, lo scorso anno, in Piemonte. Ma qui non parliamo di questo, che non è proprio per le tasche di tutti, ma di quelli che chiunque abbia voglia di giocare, almeno una volta, può decidere di comprare.

Gratta e Vinci, ecco i più “vincenti”

Partiamo da un fatto: alla fine vuoi o non vuoi con i Gratta e Vinci uno perde, non c’è niente da fare. Soprattutto se uno gioca molto, in modo incallito. In questo caso la sconfitta è sicura. Quindi, il nostro consiglio, è quello di giocare ogni tanto senza lasciarsi prendere dalla frenesia della vittoria e soprattutto senza farsi prendere da quella che è la rincorsa alle perdite. Serve molta testa.

Torniamo a noi, comunque: ci sono dei tagliandi come detto che costano poco e che offrono anche delle buone probabilità di vincita. Tra quelli che costano solamente due euro, c’è Buongiorno, che ha una giocata vincente – più alta rispetto al costo dello stesso – ogni 9,29 tagliandi. Per quelli che invece hanno un valore commerciale di 3 euro vi segnaliamo il Numeri Fortunati, che ha una giocata vincente ogni 6,78 tagliandi. Quindi noi le indicazioni ve le abbiamo date, adesso sta a voi decidere quali comprare e soprattutto, come spiegato prima, stare attenti.