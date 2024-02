Almeria-Athletic Bilbao, Liga: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Almeria-Athletic Bilbao è una partita della ventiquattresima giornata della Liga e si gioca lunedì alle 21:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Un gol di Alex Berenguer, giocatore visto all’opera tra il 2017 e il 2020 in Serie A con la maglia del Torino, ha regalato una vittoria importantissima, giovedì scorso, all’Athletic Bilbao. I Lehoiak di Ernesto Valverde si sono aggiudicati la gara d’andata della semifinale di Coppa del Re con l’Atletico Madrid (0-1) ed al ritorno, in programma a fine mese, gli basterà difendere il vantaggio nel fortino del San Mames per approdare in finale.

Successo che certifica il momento felice che sta vivendo il club basco, imbattuto da quattro partite ed in piena corsa per quarto posto e qualificazione alla prossima Champions League. I biancorossi sono quinti, rispettivamente a -3 e -6 dall’Atletico Madrid e Barcellona, due squadre che sono uscite con le ossa rotte dalle partite dell’ultimo weekend: i Colchoneros si sono arresi al Siviglia, mentre i blaugrana non sono andati al di là di un pareggio con il pericolante Granada. Diventa fondamentale, a questo punto, non mancare l’appuntamento con i tre punti nel posticipo con l’Almeria: un’eventuale vittoria, infatti, permetterebbe all’Athletic Bilbao di raggiungere gli uomini di Diego Simeone a quota 48 punti. Gli andalusi sembrano essere con un piede e mezzo in Segunda Division, avendo collezionato a malapena 6 punti da quando è iniziata la Liga (oggi sono a -14 dal Celta Vigo quartultimo).

L’Almeria è anche l’unica squadra a non aver ancora vinto una partita. Solo sei pareggi per la truppa guidata da Gaizka Garitano, reduce da tre sconfitte consecutive con Real Madrid, Alaves e Valencia. Diverse le assenze sia da una parte che dall’altra: i padroni di casa non potranno contare su Baptistao e Luis Suarez, mentre Valverde dovrà fare a meno di Nico Williams e Guruzeta.

Come vedere Almeria-Athletic Bilbao in diretta tv e streaming

Almeria-Athletic Bilbao, valida per la ventiquattresima giornata della Liga, è in programma lunedì alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

L’Athletic Bilbao potrebbe inizialmente risentire delle fatiche per la semifinale di Coppa del Re ma la vittoria in casa dell’ultima in classifica, ancora a secco di successi, non sembra essere in discussione. Il numero dei gol complessivi sarà verosimilmente compreso tra due e quattro.

Le probabili formazioni di Almeria-Athletic Bilbao

ALMERIA (4-2-3-1): Maximiano; Pubill, Édgar, Baba, Centelles; Robertone, Lopy; Melero, Arribas, Embarba; Choco Lozano.

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Unai Simón; De Marcos, Yeray, Paredes, Berchiche; Vesga, Ruiz de Galarreta; I. Williams, Sancet, Berenguer; Villalibre.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3