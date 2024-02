Juventus-Udinese, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Juventus-Udinese è una partita della ventiquattresima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Dopo i risultati del weekend la Juventus si ritrova con il Milan alle calcagna – i rossoneri hanno battuto 1-0 il Napoli e adesso sono a -1 – ed a sette lunghezze dall’Inter capolista (i nerazzurri hanno pure una partita in meno), che nell’anticipo del sabato si è aggiudicata lo scontro diretto con la Roma. La squadra di Massimiliano Allegri, per tenere vivo il sogno scudetto e consolidare il secondo posto, è chiamata a muovere la classifica nel posticipo con l’Udinese, mettendo fine ad un’astinenza di vittorie che dura da tre settimane.

L’ultimo successo non vincono dal netto successo di Lecce: nelle due giornate successive hanno raccolto solo un punto, frutto del deludente pareggio (1-1) allo Stadium con l’Empoli, un incontro condizionato dall’espulsione di Milik nella prima mezz’ora. Poi la Signora è tornata a mani vuote dall’attesissimo scontro diretto di San Siro con l’Inter, deciso da un’autorete di Gatti (1-0). Una sfida che ha messo a nudo i limiti della Juventus, soprattutto quelli offensivi, con Vlahovic e compagni che raramente sono stati capaci di creare grattacapi alla formazione di Simone Inzaghi. La sconfitta, infatti, sarebbe potuta essere ancora più netta se non fosse stato per una grande prestazione del portiere Szczesny. Il campionato, però, è ancora lungo ma la vittoria con i friulani è d’obbligo per non perdere ulteriore terreno dalla vetta. L’Udinese nel 2024 non ha mai vinto e negli ultimi cinque turni ha racimolato 2 punti perdendo con Lazio, Milan e Atalanta e pareggiando con Fiorentina e Monza. Classifica preoccupante per la squadra di Gabriele Cioffi, al momento terzultima a pari punti con il Verona: nessuno ha ottenuto meno successi dell’Udinese (2), ad eccezione della Salernitana.

Juventus-Udinese: le ultime notizie sulle formazioni

Allegri in attacco si affiderà all’inedita coppia formata da Chiesa e Milik: l’attaccante polacco prenderà il posto dell’infortunato Vlahovic. Solo panchina per il giovane talento Yildiz, che il tecnico livornese utilizzerà a gara in corso. L’altra novità è in difesa, dove Alex Sandro sostituirà lo squalificato Danilo.

Dall’altro lato, Cioffi dovrebbe confermare Giannetti al centro della difesa, spostando Ferreira sull’out destro. Zemura e Kamara si contendono una maglia a sinistra mentre Thauvin farà le veci dello squalificato Pereyra.

Come vedere Juventus-Udinese in diretta tv e in streaming

Juventus-Udinese è in programma lunedì alle 20:45 all’Allianz Stadium di Torino e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Juventus-Udinese anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

La Juventus ha sempre battuto l’Udinese negli ultimi quattro precedenti e l’ha fatto tenendo anche la propria porta inviolata. Un trend che dovrebbe continuare, tenendo conto delle difficoltà dei friulani, a secco di gol nelle ultime due giornate.

Le probabili formazioni di Juventus-Udinese

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Chiesa.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Perez, Giannetti, Kristensen; Ferreira, Samardzic, Walace, Lovric, Zemura; Thauvin; Lucca.

L'Udinese riuscirà a segnare almeno un gol? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 2-0