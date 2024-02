Gratta e vinci, cielo in tempesta: mai visti tanti fulmini

Gratta e vinci, la dea bendata è così: colpisce a caso e senza senso. Ecco perché questa storia ci ha spiazzati.

Tutti dovremmo avere una seconda possibilità. Di qualunque cosa si parli, in qualunque contesto ci si trovi. Spesso, però, non è così. Di chance ne abbiamo a disposizione una sola, quando va bene, ragion per cui è assai raro che si abbia l’opportunità di rimediare ai propri errori. O, più in generale, di poter continuare a sperare.

Quest’uomo di chance ne ha avute due. Anzi, anche qualcuna in più, a dire la verità, ma questo lo vedremo dopo. Iniziamo col dire che il suo nome è Christopher Mills e che abita a Winterville, nella Carolina del Nord. La sua storia è iniziata nel più comune dei modi: un bel giorno, si è recato in un punto vendita autorizzato al fine di acquistare un Gratta e vinci. E fin qui, non ci sarebbe nulla di strano. Milioni e milioni di persone, ogni giorno, in ogni angolo del globo, fanno la stessa identica cosa. Solo che loro non fanno notizia, mentre lui sì. Non potrebbe essere altrimenti, dato quello che gli è capitato.

Nel grattino appena acquistato non c’era, purtroppo, un bel niente. Neanche un dollaro, nulla. Però, prima di gettare il tagliando nell’immondizia, ha saggiamente deciso di registrare il codice a barre del biglietto online. Parallelamente alla Lotteria istantanea alla quale aveva partecipato, il programma Multiply The Cash Second Chance dà la possibilità ai giocatori non baciati dalla fortuna di continuare a sperare.

Gratta e vinci, a chi tanto e a che niente

Qualche giorno dopo, un’email inaspettata è giunta nella sua casella di posta elettronica. “Sono rimasto scioccato quando l’ho ricevuta, ma ero felicissimo”. Certo che era felicissimo: la Lotteria lo aveva informato via web che quel biglietto era stato estratto nell’ambito del concorso riservato alle seconda opportunità.

Mills aveva quindi vinto, grazie ad esso, 200mila dollari. Non era però la prima volta, ed è questo che più ci ha sorpresi, che vinceva. Nel dicembre del 2021, sempre con un Gratta e vinci, aveva già portato a casa la bellezza di 100mila dollari.

“Non posso credere che il fulmine sia caduto due volte”, ha detto riferendosi, con una metafora, alla doppia “intercessione” della dea bendata. L’uomo ha rivelato che userà il denaro vinto per aiutare i figli, che si sono appena laureati, ripagando il loro debito studentesco. Ed è un bene, allora, che la fortuna sia tornata a fargli visita.