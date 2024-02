I pronostici di lunedì 12 febbraio: Serie A, Liga e Premier League

I pronostici di lunedì 12 febbraio: c’è il posticipo di Serie A tra Juventus e Udinese, si gioca pure in Liga, Premier League e altri campionati minori.

Lunedì di posticipi in Serie A, Liga e Premier League. Nel campionato italiano tocca alla Juventus che vuole cancellare in fretta la sconfitta nello scontro diretto contro l’Inter battendo l’Udinese: missione alla portata per gli uomini di Allegri contro un’avversaria che ha totalizzato appena 2 punti nelle ultime 5 trasferte.

Il Chelsea rigenerato dalla vittoria nel replay di FA Cup in casa dell’Aston Villa proverà a rialzarsi anche in Premier League nel derby contro il Crystal Palace affamato di punti salvezza: partita dall’esito non scontato in cui tutte e due potrebbero andare in gol almeno una volta.

Pronostici altre partite

Nella Liga spagnola l’Athletic Bilbao dopo avere espugnato il campo dell’Atletico Madrid in Coppa del Re non può temere la trasferta con il fanalino di coda Almeria. Vittoria alla portata in una sfida in cui però anche l’avversaria potrebbe trovare la via della rete.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Athletic Bilbao vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Almeria-Athletic Bilbao, Liga, ore 21:00

Vincenti

• Juventus (in Juventus-Udinese, Serie A, ore 20:45)

• Porto (in Arouca-Porto, Primeira Liga, ore 21:15)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Hatta-Al Ahli Dubai, UAE League, ore 14:25

• Jong Ajax-Maastricht, Eerste Divisie, ore 20:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Crystal Palace-Chelsea, Premier League, ore 21:00

• Crotone-Benevento, Serie C, ore 20:30

• Jong Utrecht-Jong AZ, Eerste Divisie, ore 20:00

Il “clamoroso”

Athletic Bilbao vincente e almeno un gol per squadra (in Almeria-Athletic Bilbao, Liga, ore 21:00)