Inter-Juventus, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

La sfida tra Inter e Juventus è già di per sé una delle più attese della stagione. Figurarsi quando nerazzurri e bianconeri sono in lotta, come adesso, per il tricolore. A San Siro va in scena un match cruciale, potenzialmente (?) decisivo nella corsa allo scudetto, che per ora è circoscritta a due sole squadre (a meno di una rimonta del Milan). Gli uomini di Simone Inzaghi e quelli di Massimiliano Allegri si stanno rincorrendo ormai da mesi: come “guardie e ladri”, ha detto in una delle ultime interviste il tecnico livornese, metafora che ha fatto storcere diversi nasi nell’ambiente nerazzurro.

Comunque la si pensi, c’è da dire che entrambe stanno facendo un gran campionato. L’Inter vanta il miglior attacco ed allo stesso tempo la miglior difesa (50 gol segnati e solo 10 subiti), mentre la Juventus, solidissima, ribatte colpo su colpo e si diverte ad indossare i comodi panni dell’outsider di lusso, visto che erano solo in pochi, ad inizio torneo, a pensare che i bianconeri – in ricostruzione e reduci da un’annata tribolata – potessero sin da subito trasformarsi in una contender. Ma chi arriva meglio all’appuntamento? Lautaro e compagni hanno un punto in più in classifica ma anche una gara in meno, dopo aver saltato la sfida con l’Atalanta per disputare la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. In caso di vittoria, dunque, quella dell’Inter potrebbe diventare una mini-fuga, visto che si porterebbe – potenzialmente – a +7 dalla Signora.

Viceversa la Juventus, oltre a riprendersi provvisoriamente la vetta della classifica, manderebbe un segnale importante. Gli uomini di Allegri, che non conoscono sconfitta da settembre, sabato scorso hanno rallentato, pareggiando allo Stadium con l’Empoli (1-0), match condizionato dall’espulsione di Milik ad inizio primo tempo. Ne ha approfittato l’Inter, corsara a Firenze (0-1) grazie il solito implacabile Lautaro: per i nerazzurri è il quinto successo di fila se comprendiamo anche le due vittorie nella Final Four di Supercoppa.

Inter-Juventus: le ultime notizie sulle formazioni

Inzaghi deve fare a meno del solo Cuadrado, motivo per cui potrà schierare la formazione tipo. Al centro della difesa si rivede Acerbi: l’esperto centrale andrà a fare compagnia a Pavard e Bastoni. L’unico dubbio del tecnico nerazzurro riguarda la corsia destra, dove Darmian e Dumfries si contendono una maglia: il primo è però leggermente favorito sul secondo.

Nella Juventus Chiesa e Rabiot sono tornati arruolabili: il centrocampista transalpino dovrebbe partire dal 1′, solo panchina invece per l’ex viola, che molto probabilmente si avvicenderà con Yildiz. Sarà il giovane talento turco ad affiancare Vlahovic, scatenato nel nuovo anno. Sulle fasce invece largo a Cambiaso e Kostic.

Come vedere Inter-Juventus in diretta tv e in streaming

Il pronostico

Ha spesso regnato l’equilibrio negli ultimi precedenti tra Inter e Juve, ma soprattutto risale alla finale di Coppa Italia ’22 l’ultimo match terminato con più di due reti complessive. Quella dello scorso novembre non fu una gara spettacolare (1-1), con la squadra di Allegri che si limitò sostanzialmente a contenere gli attacchi nerazzurri, ad eccezione di qualche sortita nell’area avversaria (gol di Vlahovic su assist di Chiesa). A San Siro il copione potrebbe non variare poi così tanto, tenendo conto che la Juventus deve fare in modo di evitare quantomeno la sconfitta per scongiurare una possibile fuga dell’Inter. Un pareggio non è da escludere.

Le probabili formazioni di Inter-Juventus

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Yildiz.

