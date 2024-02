Atalanta-Lazio, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Atalanta-Lazio è una partita della ventitreesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming.

Cinque vittorie e un pareggio, imbattuta da prima di Natale. L’Atalanta di Gian Piero Gasperini da un mese a questa parte sembra aver messo il turbo e dopo l’ultima giornata, in cui ha battuto 2-0 l’Udinese, si è meritatamente riappropriata del quarto posto. Il gruppone di squadre che lottano per la Champions League al momento è capeggiato proprio dai nerazzurri: il mercato ha colmato pure le lacune in difesa (è arrivato l’ex Verona Hien) e la Dea dà la sensazione di poter contendere fino alla fine la quarta piazza sia alle romane che al Napoli, nonché alle outsider Fiorentina e Bologna.

Terza per rendimento casalingo dietro a Juventus e Inter, le due che si stanno giocando lo scudetto, l’Atalanta tenterà di allungare la serie positiva nello scontro diretto con la Lazio, match che potrebbe rivelarsi cruciale nella corsa Champions, soprattutto in vista di un possibile arrivo a pari punti a fine stagione. I biancocelesti sono reduci dal tutt’altro che entusiasmante 0-0 dell’Olimpico con il Napoli: se è vero che la squadra di Walter Mazzarri ha pensato quasi esclusivamente a difendersi e a non subire gol, gli uomini di Maurizio Sarri non sono stati da meno, tirando a malapena una volta verso la porta difesa da Gollini e lasciando pure il pallino del gioco in mano agli azzurri. Al netto delle assenze, sempre numerose, non è stata una Lazio brillantissima, come del resto accade ormai da diverse partite, anche in quelle che i capitolini sono riusciti comunque a vincere (Frosinone, Udinese, Roma e Lecce). Spetta a Sarri capire come e dove si possa migliorare, sebbene dal mercato invernale non sia arrivato nessuno: l’inglese Kent è sfumato all’ultimo secondo.

Atalanta-Lazio: le ultime notizie sulle formazioni

Difficilmente Koopmeiners riuscirà a recuperare per la sfida con la Lazio: sulla trequarti, al posto dell’olandese, giocherà Miranchuk, che insieme a De Ketelaere supporterà l’unica punta Scamacca. Sulle fasce spazio ad Holm e Ruggeri: lo svedese è favorito su Zappacosta. La difesa sarà composta da Scalvini, Djimsiti e Kolasinac.

Nella Lazio è squalificato Cataldi: Sarri affiderà la regia a Rovella ed ai lati dell’ex centrocampista di Genoa e Monza agiranno Luis Alberto e Guendouzi, con Vecino pronto a dare manforte dalla panchina. Davanti ritorna capitan Immobile: con lui Felipe Anderson e Isaksen, quest’ultimo preferito a Zaccagni, alle prese con un problema al piede. In difesa confermato Gila al posto dell’infortunato Patric.

Come vedere Atalanta-Lazio in diretta tv e in streaming

Atalanta-Lazio, in programma domenica alle 18:00 al Gewiss Stadium di Bergamo, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Furono fuochi d’artificio nella gara d’andata, con la Lazio che all’Olimpico la spuntò 3-2 al termine di un match pieno di capovolgimenti ed emozioni. I biancocelesti rispetto ad allora sembrano aver perso confidenza con il gol e per loro non sarà semplice fare punti contro un’Atalanta che in casa ha perso solamente con Inter e Napoli e che nelle ultime due partite casalinghe (Frosinone e Udinese) ha tenuto la porta inviolata. La Dea, a nostro parere, è leggermente favorita.

Le probabili formazioni di Atalanta-Lazio

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, de Roon, Ederson, Ruggeri; Miranchuk, De Ketelaere; Scamacca.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Isaksen.

Atalanta-Lazio: chi vince? Atalanta

Pareggio

Lazio View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 2-1