Chelsea-Wolverhampton è una partita valida per la ventitreesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Due squadre uscite a pezzi dal turno infrasettimanale. Il Chelsea è stato spazzato via ad Anfield dal Liverpool al termine di una partita a senso unico, terminata con un roboante 4-1 per i Reds e che ha confermato l’enorme distanza che in questo momento separa i Blues e le big che stanno lottando per il titolo. Il Wolverhampton si è invece arreso 4-3 al Manchester United, incassando il quarto gol in pieno recupero, dopo che nel palpitante finale gli uomini di Gary O’Neil erano riusciti a recuperare due gol di svantaggio.

La disfatta di Liverpool è una pessima notizia per Mauricio Pochettino, che tra poco meno di un mese dovrà vedersela nuovamente con la squadra di Jurgen Klopp nella finalissima di League Cup, una coppa che rappresenta probabilmente l’unica occasione per sollevare un titolo e per evitare di chiudere a mani vuote l’ennesima stagione. Si complica, intanto, la rincorsa all’Europa: il Chelsea deve, per ora, accontentarsi di un anonimo decimo posto e di questo passo il rischio di mancare la qualificazione alle coppe europee per il secondo anno di fila è sempre più concreto. Sarebbe un altro clamoroso fallimento per il club londinese, che anche la scorsa estate non ha certo badato a spese pur di rinforzarsi.

I Wolves sognano il sorpasso

Il Wolverhampton, partito con l’obiettivo di raggiungere una salvezza tranquilla, rispetto al Chelsea ha solo 2 punti in meno e prima di cadere con il Manchester United nel rocambolesco confronto del Molineux non perdeva da metà dicembre, coppe comprese.

Una sconfitta che indubbiamente brucia ma per come è maturata, sebbene i nero-oro abbiano dimostrato di avere tutte le carte in regola per tenere testa a squadre più attrezzate e di poter sognare di inserirsi nella corsa ai posti che contano. Nel Chelsea dovrebbero giocare dal 1′ sia Nkunku che Jackson, quest’ultimo appena rientrato dalla Coppa d’Africa, ma la lista degli infortunati rimane molto lunga in casa Blues. Nessuna assenza importante invece per i Wolves, che contro i londinesi schiereranno la formazione-tipo.

Come vedere Chelsea-Wolverhampton in diretta tv e in streaming

La sfida tra Chelsea e Wolverhampton è in programma domenica alle 15:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Chelsea cercherà di voltare pagina a Stamford Bridge, dove è imbattuto da dieci partite, e di dimenticare la pesante batosta di Liverpool. Qualche è certo è che di voglia di riscatto ne ha parecchia anche il Wolverhampton, che però fuori casa è meno temibile: Blues favoriti in una gara in cui pure i Wolves dovrebbero trovare la via del gol.

Le probabili formazioni di Chelsea-Wolverhampton

CHELSEA (4-2-3-1): Petrovic; Disasi, Thiago Silva, Badiashile, Malo Gusto; Caicedo, Enzo Fernandez; Palmer, Nkunku, Sterling; Jackson.

WOLVERHAMPTON (3-4-2-1): José Sa; Kilman, Dawson, Toti; Semedo, Lemina, Gomes, Ait-Nouri; Sarabia, Neto; Cunha

POSSIBILE RISULTATO: 2-1