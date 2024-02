Wolfsburg-Hoffenheim, Bundesliga: probabili formazioni, pronostici

Wolfsburg-Hoffenheim è una partita della ventesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 15:30: tv, probabili formazioni, pronostici.

Scontro tra due squadre che galleggiano ormai da mesi a metà classifica e che stanno provando a capire se ci sono o meno i margini per potersi reinserire nella lotta per un posto in Europa. Chi sta davanti, in questo momento, è l’Hoffenheim, ottavo e con tre punti in più del Wolfsburg, undicesimo. Per il club di Sinsheim è in ogni caso una stagione positiva, specie se confrontata a quella dello scorso anno, in cui gli uomini di Pellegrino Matarazzo scongiurarono il pericolo retrocessione solamente nelle ultime giornate di Bundesliga.

Dopo un avvio sensazionale – quattro vittorie nelle prime sei giornate – l’Hoffenheim è lentamente rientrato nei ranghi e da novembre in poi ha vinto a malapena una partita, battendo 3-1 il Bochum davanti al proprio pubblico. Nel 2024, dopo la lunga sosta natalizia, la squadra di Matarazzo non ha ancora collezionato neppure un successo: ha perso le due gare in trasferta con Bayern Monaco (3-0) e Friburgo (3-2), mentre la scorsa settimana non è andato al di là di un pari con il neopromosso Heidenheim (1-1), riacciuffato da un gol di Kramaric (su rigore). Se il croato è ormai una certezza, non sta certamente brillando il centravanti olandese Weghorst, il grande ex della sfida con il Wolfsburg (59 gol in 118 presenze tra il 2018 e il 2022). L’ex Manchester United ha risolto solo in parte il problema del gol, visto che in 15 partite ne ha segnati soltanto 5.

Il Wolfsburg non entusiasma

Un Weghorst d’annata in questo momento farebbe comodo al Wolfsburg, i cui numeri offensivi (23 gol in 19 partite) non sono proprio entusiasmanti.

Era novembre l’ultima volta che i biancoverdi hanno realizzato più di due reti nella stessa partita. Da allora la squadra allenata da Niko Kovac ha avuto la meglio solo sul fanalino di coda Darmstadt e nelle prime tre giornate del 2024 ha racimolato a malapena tre punti, frutto dei pareggi con Mainz, Heidenheim e Colonia. Per puntare all’Europa servirà inevitabilmente qualche sforzo in più.

Come vedere Wolfsburg-Hoffenheim in diretta tv e streaming

Wolfsburg-Hoffenheim è in programma domenica alle 15:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Fu l’Hoffenheim ad avere la meglio all’andata (3-1), ma era settembre e Kramaric e compagni attraversavano il momento migliore della loro stagione. Stavolta il Wolfsburg dovrebbe riuscire ad evitare quanto meno la sconfitta in un gara che, com’è sempre avvenuto negli ultimi sette precedenti, regalerà almeno tre gol totali.

Le probabili formazioni di Wolfsburg-Hoffenheim

WOLFSBURG (4-2-3-1): Casteels; Mæhle, Lacroix, Jenz, Rogério; Svanberg, Vranckx; Černý, Majer, Paredes; Wind.

HOFFENHEIM (3-4-1-2): Baumann; Kabak, Brooks, Akpoguma; Kadeřábek, Prömel, Stach, Nsoki; Kramarić; Weghorst, Beier.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2