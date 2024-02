Lipsia-Union Berlino, Bundesliga: probabili formazioni, pronostici

Lipsia-Union Berlino è una partita della ventesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 17:30: tv, probabili formazioni, pronostici.

La sosta natalizia non ha di certo fatto bene al Lipsia, che nel 2024 ha rimediato esclusivamente sconfitte. Un rientro dalle vacanze completamente da dimenticare per i Roten Bullen, scavalcati in classifica dal Borussia Dortmund e scivolati al quinto posto, fuori dalla zona Champions League. Colpa dei tre k.o consecutivi contro Eintracht Francoforte, Bayer Leverkusen e Stoccarda, tre passi falsi che ridimensionano le ambizioni della formazione di Marco Rose, visto che sono arrivati contro tre dirette concorrenti.

L’assenza del centrocampista Xavi Simons, in prestito dal PSG, si avvertita più del previsto nell’ultima giornata contro lo Stoccarda (5-2): alla Mercedes-Benz Arena il Lipsia ha incassato una delle più pesanti sconfitte stagionali, che ha messo in mostra alcune preoccupanti fragilità difensive. La retroguardia biancorossa, infatti, era finita nel mirino delle critiche già nel turno precedente, con il Leverkusen che era riuscito a trovare la via del gol con un po’ troppa facilità. Una crisi passeggera oppure c’è da preoccuparsi? Tocca a Rose provare a capire la natura di questi problemi ma l’ex allenatore del Borussia Dortmund deve fare in fretta: quest’anno la lotta per i primi quattro posto è ancora più agguerrita.

Union Berlino in lieve ripresa

Il Lipsia tenterà di interrompere la mini-serie negativa nell’ultimo posticipo domenicale con l’Union Berlino, che sta provando ad uscire da una situazione diventata complicatissima.

I capitolini, dopo aver toccato il cielo con un dito nella passata stagione – quarto posto e storico pass per la Champions League – a causa di un avvio da incubo (solo sconfitte tra settembre e novembre) oggi sono tornati a lottare per non retrocedere. Con il nuovo tecnico, il croato Nenad Bjelica, c’è stato qualche progresso ma la strada da fare è ancora tanta. Domenica scorsa, intanto, l’Union Berlino ha ottenuto la seconda vittoria nelle ultime quattro partite, battendo 1-0 il Darmstadt e portandosi a +5 sul terzultimo posto.

Come vedere Lipsia-Union Berlino in diretta tv e streaming

Lipsia-Union Berlino è in programma domenica alle 17:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport (canale 255). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

L’Union Berlino è apparso in fiducia nelle ultime uscite e può creare qualche grattacapo ad un Lipsia che sta attraversando il momento più difficile della sua stagione. Stavolta i Roten Bullen eviteranno la sconfitta in una gara da almeno una rete per parte.

Le probabili formazioni di Lipsia-Union Berlino

LIPSIA (4-4-2): Blaswich; Henrichs, Klostermann, Lukeba, Raum; Xavi Simons, Seiwald, Schlager, Dani Olmo; Šeško, Openda.

UNION BERLINO (3-1-4-2): Rønnow; Knoche, Vogt, Leite; Král; Trimmel, Tousart, Schäfer, Gosens; Bedia, Hollerbach.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1