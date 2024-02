Lione-Marsiglia è una partita valida per la ventesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, probabili formazioni, tv e pronostici.

Tra le squadre che quest’anno, in Ligue 1, rischiano di retrocedere c’è anche il Lione, uno dei club più vincenti e blasonati del calcio francese. La stagione dell’Olympique è iniziata sotto una cattiva stella e sulla sua panchina si sono già avvicendati tre allenatori: ad ottobre la società ha interrotto il rapporto con Laurent Blanc dopo un avvio da incubo e con Lacazette e compagni confinati all’ultimo posto in classifica.

Poi è stata la volta di Fabio Grosso: il tecnico che lo scorso anno ha riportato in Serie A il Frosinone ha scelto di far ritorno al club di cui aveva vestito la maglia per due stagioni da calciatore ma la sua avventura transalpina (decisamente turbolenta) è durata solo poche settimane. Ora al timone dei Gones c’è Pierre Sage, una sorta di traghettatore, al quale è stato affidato il compito di trascinare il Lione fuori dalle secche della bassa classifica. Ad oggi, infatti, i sette volte campioni di Francia, soltanto terzultimi, sarebbero costretti a disputare il playout retrocessione. Nel mese di dicembre le tre vittorie consecutive con Tolosa, Monaco e Nantes avevano fatto ben sperare e c’era già chi parlava di svolta ma dopo la lunga sosta natalizia il Lione è tornato a perdere, incassando due sconfitte consecutive con Le Havre (3-1) e Rennes (2-3).

Il Marsiglia è incostante

Sarà dunque un Choc des Olympiques (il derby degli Olympique) in tono minore quello con il Marsiglia, che sta provando faticosamente a reinserirsi nella corsa al quarto posto, che da quest’anno vale la Champions.

Gennaro Gattuso ha riportato un po’ ordine da quando, lo scorso autunno, ha preso il posto di Marcelino, ma l’andamento dei Phocéens è ancora troppo incostante per poter insidiare chi gli sta davanti. Il Marsiglia ha pareggiato le ultime due partite di campionato (Strasburgo e Monaco) ed è stato eliminato dalla Coppa di Francia dopo aver perso ai rigori con il Rennes. In classifica è settimo, con 5 punti da recuperare sul Monaco quarto. Gattuso anche a Lione dovrà fare i conti con le numerose assenze: Mbemba è ancora impegnato con la sua nazionale in Coppa d’Africa, mentre Ounahi, Harit, Ndiaye, Sarr e Gueye sono sulla strada del ritorno ma è improbabile che siano tutti arruolabili già dal match della Groupama Arena.

Come vedere Lione-Marsiglia in diretta tv e in streaming

La sfida tra Lione e Marsiglia è in programma domenica alle 20:45. Si potrà vedere in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

La gara d’andata – giocata a dicembre dopo il rinvio deciso in seguito all’aggressione nei confronti di Grosso da parte dei tifosi marsigliesi – finì 3-0 per il Marsiglia. Ci aspettiamo un match molto più equilibrato al ritorno, tenendo conto anche delle numerose assenze tra gli ospiti. Entrambe dovrebbero andare a segno.

Le probabili formazioni di Lione-Marsiglia

LIONE (3-4-3): Lopes; Caleta-Car, Lovren, O’Brien; Mata, Caqueret, Tolisso, Henrique; Fofana, Lacazette, Cherki.

MARSIGLIA (4-3-3): Pau Lopez; Soglo, Gigot, Balerdi, Garcia; Veretout, Kondogbia, Onana; Luis Henrique, Aubameyang, Correa.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2