Manchester United-West Ham è una partita valida per la ventitreesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Tornano in campo a distanza di pochi giorni Manchester United e West Ham, anche loro impegnati nel turno infrasettimanale. Dopo aver collezionato un punto in due giornate i Red Devils sono tornati a vincere, battendo in maniera alquanto rocambolesca (3-4) il Wolverhampton al Molineux.

Una partita in cui è successo di tutto e che ha regalato emozioni dal primo all’ultimo minuto: la squadra di Erik ten Hag stava per fare i conti con l’ennesimo psicodramma stagionale – negli ultimi minuti aveva dilapidato un vantaggio di ben due gol – ma una rete di Mainoo al settimo minuto di recupero ha regalato un successo preziosissimo (ed ormai insperato) al discusso tecnico olandese, la cui panchina resta in ogni caso ancora traballante. Tre punti che hanno consentito allo United di consolidare il settimo posto ma soprattutto di ridurre il divario nei confronti delle due quarte (Aston Villa e Tottenham). Per il resto, la squadra continua a brillare solo a sprazzi ed a fare acqua in difesa: con quelli incassati al Molineux sono diventati 50 i gol subiti in questa stagione – coppe comprese – dai Red Devils, che nell’ultimo mese e mezzo hanno tenuto la porta inviolata solamente con il modesto Wigan in FA Cup.

Tre pareggi di fila per gli Hammers

Per mettere a tacere le critiche sarebbe fondamentale aggiudicarsi lo scontro diretto con il West Ham: vincere contro gli Hammers ad Old Trafford significherebbe scavalcarli anche in classifica.

I londinesi hanno un punto in più dello United ma nelle ultime due partite hanno un po’ rallentato. Sì, è vero, non perdono da inizio dicembre, ma dopo le tre vittorie con Wolverhampton, Manchester United e Arsenal sono arrivati tre pareggi di fila contro avversari non irresistibili (Sheffield United e Bournemouth) o comunque alla portata (Brighton). In settimana c’ha pensato Ward-Prowse a riacciuffare le Cherries, in vantaggio al London Stadium con un gol di Solanke (1-1). David Moyes contro i Red Devils dovrà fare ancora a meno di Paquetà e Antonio ma ritrova Coufal, squalificato contro il Bournemouth. Ten Hag, invece, dovrebbe regalare una maglia da titolare al protagonista della sfida con i Wolves, il 2005 Mainoo. In dubbio Lisandro Martinez.

Come vedere Manchester United-West Ham in diretta tv e in streaming

La sfida tra Manchester United e West Ham è in programma domenica alle 15:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 4K (canale 213). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Sono passati 17 anni dall’ultima volta che il West Ham è riuscito ad avere la meglio sul Manchester United sia all’andata che al ritorno. Nella sfida prenatalizia gli Hammers ebbero la meglio 2-0 e, alla luce dell’ormai conclamata incoerenza dei Red Devils, non è da escludere che i londinesi riescano ad uscire da Old Trafford con un risultato positivo. Lo spettacolo non dovrebbe mancare.

Le probabili formazioni di Manchester United-West Ham

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Dalot, Varane, Lisandro Martinez, Shaw; Mainoo, McTominay; Antony, Bruno Fernandes, Rashford; Hojlund.

WEST HAM (4-2-3-1): Areola; Coufal, Aguerd, Zouma, Emerson Palmieri; Soucek, Alvarez; Kudus, Ward-Prowse, Cornet; Bowen.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2