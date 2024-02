Formazioni ufficiali Frosinone-Milan: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Frosinone-Milan, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida in programma allo Stirpe.

Tutto pronto al “Benito Stirpe” per il fischio d’inizio di Frosinone-Milan. Nonostante l’evidente divario tecnico tra le due compagini, ci sono tutti i presupposti per assistere ad una gara frizzante con possibili colpi di scena da una parte e dall’altra. Reduce da un mese positivo in termini di risultati, la compagine di Pioli vuole mettere le mani su tre punti che le permetterebbero di avvicinare la vetta almeno per un pomeriggio. Ecco le scelte di Di Francesco e Pioli:

FROSINONE (4-3-3): Turati; Gelli, Romagnoli, Okoli, Brescianini; Mazzitelli, Barrenechea, Harroui; Soulé, Kaio, Seck.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Reijnders, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud

Frosinone-Milan, il pronostico marcatori

Sebbene fino a questo momento non si sia reso protagonista di una stagione molto prolifica da un punto di vista realizzato, Rafa Leao si sta ritagliando un ruolo da protagonista soprattutto in veste di assist man. Le qualità del portoghese continuano ad essere fuori discussione. Basta un niente all’esterno di Pioli per accendersi e illuminare anche le notti più cupe. Alla luce delle caratteristiche del Frosinone, che difficilmente snaturerà il proprio credo tattico, la sensazione è che il Milan possa riuscire a sfondare sugli esterni con relativa facilità. L’opzione Leao marcatore è particolarmente intrigante. Non è escluso che il portoghese riesca a mettere il suo sigillo assieme ad Olivier Giroud.

Frosinone-Milan, probabili ammoniti e tiratori

Ormai non più una sorpresa. Soulé ormai da tempo si sta confermando come una delle sorprese più brillanti della compagine del Frosinone. Complici i cronici problemi accusati dal reparto difensivo, anche in questo pomeriggio il Milan potrebbe concedere qualcosa. L’argentino dovrebbe mettere a segno almeno un paio di tiri nello specchio della porta avversario. Piace anche l’opzione Kaio Jorge tiratore; sul fronte opposto occhio a Pulisic, Theo Hernardez e Loftus Cheek, molto bravi a rendersi pericolosi dalla media-lunga distanza. Rischiano il cartellino giallo Gelli, Mazzitelli e Calabria: vulnerabili se presi d’infilata, i tre calciatori potrebbero essere costretti a spendere almeno un cartellino soprattutto se i ritmi dovessero alzarsi in maniera importante.