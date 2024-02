Villarreal-Cadice, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Villarreal-Cadice è una gara valida per la ventitreesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 14:00: tv, formazioni e pronostici

Occasione bella importante per il Villarreal, che ospita il Cadice e che potrebbe, con una vittoria, mettere quasi al sicuro la salvezza. Sì, il sottomarino giallo non ha iniziato alla grande (eufemismo) la stagione, ma gli ultimi risultati hanno fatto decisamente respirare un poco la squadra. Manca poco per essere certi della permanenza, e contro quella che è una diretta concorrente allora i punti, come sappiamo, possono valere doppio.

Un appuntamento importante e da non sprecare. Anche per confermare quello di buono – e clamoroso – fatto vedere nello scorso fine settimane quando il Villarreal è andato a fare cinque gol al Barcellona in trasferta entrando di diritto nella storia: mai nessuno era riuscito ad arrivare a questo. Ed è un’affermazione che potrebbe portare a dei risvolti positivi anche per il resto della stagione, una clamorosa e inaspettata iniezione di fiducia.

E in casa Getafe? Ovvio che gli ospiti cerchino una vittoria che sarebbe la terza della stagione. Volete sapere da quanto mancano i tre punti? Nemmeno farlo a posta proprio dalla gara d’andata contro il Villarreal, era la quarta giornata e gli ospiti erano riusciti a centrare la seconda affermazione nello spazio di poco tempo. Da quel momento in poi solo pareggi, tanti, e altrettante sconfitte. E ne potrebbe, dovrebbe, arrivare un’altra.

Come vedere Villarreal-Cadice in diretta tv e streaming

Villarreal-Cadice, valida per la ventitreesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 14:00.

Il pronostico

Villarreal favorito contro il Cadice in un match che per i padroni di casa mette in palio dei punti davvero pesanti per la salvezza. Gara da almeno tre reti complessive e forse anche da almeno una rete per squadra. Ma se volete andate sul sicuro la vittoria del sottomarino giallo è quasi scritta.

Le probabili formazioni di Villarreal-Cadice

VILLARREAL (4-4-2): Jorgensen; Femenia, Bailly, Cuenca, A Moreno; Akhomach, Comesana, Coquelin, Baena; G Moreno, Sorloth.

CADICE (4-4-2): Ledesma; Carcelen, Mari, Chust, Pires; Alejo, Alex, Escalante, Navarro; Sobrino, Ramos.



POSSIBILE RISULTATO: 3-1